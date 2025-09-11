Megtalálták a fegyvert, amellyel lelőhették Charlie Kirköt

Charlie Kirk ellen használt fegyvert Bohls egy „nagy teljesítményű, zárszerkezetű puskaként” írta le, amelyet „egy erdős területen találtak, ahová a lövő elmenekült”.

Charlie Kirk

Fotó: BENJAMIN HANSON / Middle East Images

Ezt tudni még Charlie Kirk merénylőjéről

Az FBI elemezni fogja a fegyvert – mondta Bohls a CNN szerint.

A szerdai Charlie Kirk elleni lövöldözésben vélhetően használt puska mellett a hatóságok lábbeli-, tenyér- és alkarlenyomatokat is gyűjtöttek, amelyeket elemezni fognak – mondta Robert Bohls, az FBI Salt Lake City-i területi irodájának különleges ügynöke.

„A bejelentéseket teljes körűen kivizsgáljuk” – mondta Bohls, eddig több mint 130 bejelentést kaptak a hatóságok.

A hatóságok szerint a gyanúsított egyetemista korú lehetett, és jól beilleszkedett a környezetbe.

A nyomozók elmondták, hogy egy FBI-tisztviselő közlése szerint a gyanúsított egy férfi.

Videófelvétel készült a merénylőről

A hatóságok csütörtöki sajtótájékoztatóján közölték, hogy a nyomozók lefoglaltak egy „jó minőségű videófelvételt” is, amely a feltételezett lövöldözőről készült.

A hatóságok azt is mondták, hogy a merénylő nem azon az erdős területen rejtőzködik, ahol a nyomozók megtalálták a lövöldözéshez vélhetően használt puskát.