Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fenyegetőzik a NATO: a lengyel dróntámadás nem marad megtorlatlanul

fegyver

Megtalálták a fegyvert, amellyel lelőhették Charlie Kirköt

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A hatóságok szerint megtalálták azt a lőfegyvert, amellyel szerdán lelőtték Charlie Kirköt egy utahi egyetemi rendezvényen – közölte Robert Bohls, az FBI Salt Lake City-i területi irodájának különleges ügynöke egy sajtótájékoztatón.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fegyverFBIcharlie kirk

Charlie Kirk ellen használt fegyvert Bohls egy „nagy teljesítményű, zárszerkezetű puskaként” írta le, amelyet „egy erdős területen találtak, ahová a lövő elmenekült”.

Right-wing activist Charlie Kirk debates with CSUN students during his American Comeback tour stop at CSUN in Northridge, Calif., on March 6, 2025. (Photo by Benjamin Hanson / Middle East Images via AFP)
Charlie Kirk 
Fotó: BENJAMIN HANSON / Middle East Images

Ezt tudni még Charlie Kirk merénylőjéről

Az FBI elemezni fogja a fegyvert – mondta Bohls a CNN szerint.

A szerdai Charlie Kirk elleni lövöldözésben vélhetően használt puska mellett a hatóságok lábbeli-, tenyér- és alkarlenyomatokat is gyűjtöttek, amelyeket elemezni fognak – mondta Robert Bohls, az FBI Salt Lake City-i területi irodájának különleges ügynöke.

„A bejelentéseket teljes körűen kivizsgáljuk” – mondta Bohls, eddig több mint 130 bejelentést kaptak a hatóságok.

A hatóságok szerint a gyanúsított egyetemista korú lehetett, és jól beilleszkedett a környezetbe.

A nyomozók elmondták, hogy egy FBI-tisztviselő közlése szerint a gyanúsított egy férfi.

Videófelvétel készült a merénylőről

A hatóságok csütörtöki sajtótájékoztatóján közölték, hogy a nyomozók lefoglaltak egy „jó minőségű videófelvételt” is, amely a feltételezett lövöldözőről készült.

A hatóságok azt is mondták, hogy a merénylő nem azon az erdős területen rejtőzködik, ahol a nyomozók megtalálták a lövöldözéshez vélhetően használt puskát.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!