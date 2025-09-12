Megrázó pillanatok: Charlie Kirk felesége először mutatkozott férje halála után

A 31 éves Erika sötét napszemüvegben, kezében rózsafüzérrel szállt le az Air Force Two fedélzetéről, kéz a kézben Usha Vance-szel – írja a The Sun. Férje koporsóját katonai tiszteletadással helyezték át a gépről a gyászoló család szeme láttára. Charlie Kirk, a konzervatív mozgalom egyik legismertebb alakja, szerdán vesztette életét, amikor egy mesterlövész tüzet nyitott rá Utah Valley University kampuszán, alig 200 méterre a rendezvény helyszínétől.

Charlie Kirk özvegye, Erika Frantzve könnyeivel küzdött férje koporsója mellett, miközben JD Vance támogatta őt Arizonában.

Fotó: Twitter

Charlie Kirk meggyilkolása országos sokkot váltott ki

JD Vance személyesen intézte, hogy Kirk koporsója katonai gépen kerüljön Arizonába, és az özvegy oldalán állt az egész út során. Megható üzenetben búcsúzott barátjától, kiemelve, hogy Kirk mindig támogató, önzetlen és bátor ember volt.

Erika Kirk and Usha Vance hold hands as they step off Air Force Two bringing Charlie’s casket back to Arizona 🙏pic.twitter.com/CljXqMowxr — TheBlaze (@theblaze) September 12, 2025

Donald Trump volt elnök szintén együttérzését fejezte ki, elmondva, hogy hosszasan beszélt Erikával, akit „teljesen összetörtnek” nevezett. Trump megerősítette, hogy részt vesz Kirk temetésén, és posztumusz odaítélte neki az Egyesült Államok legmagasabb polgári kitüntetését, a Presidential Medal of Freedomot.

Az FBI közben közzétette a feltételezett elkövetőről készült felvételeket: a fiatal férfi fekete baseballsapkát, napszemüveget és amerikai zászlós pólót viselt. A hatóságok megerősítették, hogy megtalálták a gyilkossághoz használt nagy teljesítményű mesterlövészpuskát, ám a tettes egyelőre szökésben van. A nyomozást több ezer tipp és százával érkező tanúvallomások segítik, a hatóságok pedig ígérik: ha elkapják a gyilkost, halálbüntetést fognak kérni.