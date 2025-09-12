Hírlevél

Rendkívüli

Trump szerint elfogták Charlie Kirk merénylőjét

charlie kirk

Megrázó pillanatok: Charlie Kirk felesége először mutatkozott férje halála után

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Charlie Kirk tragikus halála után özvegye, Erika Frantzve először mutatkozott nyilvánosan, amikor férje koporsója megérkezett Arizonába. A gyászoló feleség mellett végig ott volt az Egyesült Államok alelnöke, JD Vance és felesége, Usha. A nemzetet megrázta a Charlie Kirk elleni merénylet híre.
charlie kirkmerényletkoporsófeleség

A 31 éves Erika sötét napszemüvegben, kezében rózsafüzérrel szállt le az Air Force Two fedélzetéről, kéz a kézben Usha Vance-szel – írja a The Sun. Férje koporsóját katonai tiszteletadással helyezték át a gépről a gyászoló család szeme láttára. Charlie Kirk, a konzervatív mozgalom egyik legismertebb alakja, szerdán vesztette életét, amikor egy mesterlövész tüzet nyitott rá Utah Valley University kampuszán, alig 200 méterre a rendezvény helyszínétől.

Charlie Kirk özvegye, Erika Frantzve könnyeivel küzdött férje koporsója mellett, miközben JD Vance támogatta őt Arizonában.
Charlie Kirk özvegye, Erika Frantzve könnyeivel küzdött férje koporsója mellett, miközben JD Vance támogatta őt Arizonában.
Fotó: Twitter

Charlie Kirk meggyilkolása országos sokkot váltott ki

JD Vance személyesen intézte, hogy Kirk koporsója katonai gépen kerüljön Arizonába, és az özvegy oldalán állt az egész út során. Megható üzenetben búcsúzott barátjától, kiemelve, hogy Kirk mindig támogató, önzetlen és bátor ember volt.

Donald Trump volt elnök szintén együttérzését fejezte ki, elmondva, hogy hosszasan beszélt Erikával, akit „teljesen összetörtnek” nevezett. Trump megerősítette, hogy részt vesz Kirk temetésén, és posztumusz odaítélte neki az Egyesült Államok legmagasabb polgári kitüntetését, a Presidential Medal of Freedomot.

Az FBI közben közzétette a feltételezett elkövetőről készült felvételeket: a fiatal férfi fekete baseballsapkát, napszemüveget és amerikai zászlós pólót viselt. A hatóságok megerősítették, hogy megtalálták a gyilkossághoz használt nagy teljesítményű mesterlövészpuskát, ám a tettes egyelőre szökésben van. A nyomozást több ezer tipp és százával érkező tanúvallomások segítik, a hatóságok pedig ígérik: ha elkapják a gyilkost, halálbüntetést fognak kérni.

 

Charlie Kirk
