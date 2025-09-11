Így gyászolják a diákok Charlie Kirköt – szívszorító videó

Hírlevél

Fotón a merénylő: ő gyilkolhatta meg Charlie Kirköt

charlie kirk

A Liberty University diákközössége összegyűlt, hogy imádkozzon Charlie Kirk családjáért és szeretteiért, kifejezve gyászukat és együttérzésüket. Charlie Kirk konzervatív aktivistát egy egyetemi rendezvényen lőtték le.
charlie kirkmegemlékezésgyászegyetem

A tegnapi merénylet megrázta az Egyesült Államokat és a világot egyaránt, és újra felszínre hozta a politikai erőszak kérdését. Az amerikai patrióta a konzervatív értékek terjesztésére, megismertetésére tette fel az életét. Charlie Kirk Donald Trump fontos szövetségese volt. Donald Trump nemrég bejelentette, hogy posztumusz a legmagasabb civil kitüntetéssel, az Elnöki Szabadság Érdemrenddel tünteti ki Charlie Kirköt.

Charlie Kirk
Charlie Kirk felszólal a Republikánus Párt egyik rendezvényén 2024-ben 
Fotó:  Mark Reinstein/ZUMA Press Wire

Az egyetem által megosztott videó alatt több tucat komment jelent meg, a sorokat olvasva sok indulat és mély együttérzés is felszabadul. 

Lehet, hogy elhallgattattak egy embert, de lángra lobbantottak egy egész generációt…

Az egyszerű emberek szerint különösen aggasztó, hogy Kirk még csak nem is volt kormányzati pozícióban, egyszerűen élt a szólásszabadságával, és ez elég volt ahhoz, hogy az életébe kerüljön. „Halála egyszerre mutatja a hit elleni növekvő ellenségeskedést és a szólásszabadság védelmének sürgető szükségét" – írta az egyik kommentelő.

@libertyuniversity

Our hearts are broken as our student body gathered to pray for Charlie Kirk’s family and loved ones 🙏

♬ original sound - Liberty University

 

