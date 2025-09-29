Botrány: így jelent meg a Charlie Kirk gyilkosa a bíróságon

A 24 éves Robinson – Charlie Kirk gyilkosa – és frissen kijelölt védőügyvédje hamarosan eldöntik, kérnek-e előzetes meghallgatást, amelyen a bíró mérlegeli, van-e elég bizonyíték az ügy tárgyalásának folytatásához.

Tyler Robinson, Charlie Kirk gyilkosa

Fotó: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A vádlott nem személyesen jelent meg a tárgyaláson: videón keresztül követte az eljárást, ám a kamerát kikapcsolták, így nem lehetett látni.

Az ügyészség súlyos gyilkossággal vádolja, és a halálbüntetés kiszabását kérné. Utah állam bírósági rendszere lehetőséget ad a vádlottaknak, hogy lemondjanak az előzetes meghallgatásról, és közvetlenül vádemelési tárgyalást kérjenek, ahol beismerhetik vagy tagadhatják a bűnösséget. Robinson ügyvédei azonban közölték, hogy nem mondanak le az előzetes meghallgatásról.

Robinsont akkor tartóztatták le, amikor szüleivel együtt besétált a helyi seriff hivatalába szülővárosában, Utah délnyugati részén, több mint háromórányi autóútra a lövöldözés helyszínétől.