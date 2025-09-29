Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Mocskosul pofátlan: Zelenszkij durva jelzővel illette Putyint

Charlie Kirk

Botrány: így jelent meg a Charlie Kirk gyilkosa a bíróságon

42 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tyler Robinsont, Charlie Kirk állítólagos merénylőjét hétfőn bíróság elé állították, ám a 24 éves férfi még a kamerák elől is elbújt. Az ügyészség halálbüntetést kér ellene, miközben egyre több terhelő bizonyíték kerül elő – köztük üzenetek és DNS-nyomok – írta a DailyMail hétfőn.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Charlie KirkRobinsongyilkosUtah

A 24 éves Robinson – Charlie Kirk gyilkosa – és frissen kijelölt védőügyvédje hamarosan eldöntik, kérnek-e előzetes meghallgatást, amelyen a bíró mérlegeli, van-e elég bizonyíték az ügy tárgyalásának folytatásához.

charlie kirk
Tyler Robinson, Charlie Kirk gyilkosa
Fotó: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Charlie Kirk gyilkosa

A vádlott nem személyesen jelent meg a tárgyaláson: videón keresztül követte az eljárást, ám a kamerát kikapcsolták, így nem lehetett látni.

Az ügyészség súlyos gyilkossággal vádolja, és a halálbüntetés kiszabását kérné. Utah állam bírósági rendszere lehetőséget ad a vádlottaknak, hogy lemondjanak az előzetes meghallgatásról, és közvetlenül vádemelési tárgyalást kérjenek, ahol beismerhetik vagy tagadhatják a bűnösséget. Robinson ügyvédei azonban közölték, hogy nem mondanak le az előzetes meghallgatásról.

Robinsont akkor tartóztatták le, amikor szüleivel együtt besétált a helyi seriff hivatalába szülővárosában, Utah délnyugati részén, több mint háromórányi autóútra a lövöldözés helyszínétől. 

Az ügyészség szerint terhelő sms-ek és DNS-bizonyítékok kötik őt a gyilkossághoz.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!