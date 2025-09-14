Hírlevél

Új, megdöbbentő részletek derültek ki Charlie Kirk feltételzett gyilkosáról

Charlie Kirk

Új, megdöbbentő részletek derültek ki Charlie Kirk feltételzett gyilkosáról

10 perce
A 31 éves jobboldali aktivista, Charlie Kirk meggyilkolásával gyanúsított Tyler Robinsont a saját apja adta fel a hatóságoknak, miután felismerte fiát a nyilvánosságra hozott felvételeken. Azonban nem ez az egyetlen megdöbbentő dolog a feltételezett gyilkos személyével kapcsolatban, ugyanis az FBI közlése szerint a 22 éves férfi a Utah állambeli Saint George-ban élt transznemű partnerével, aki teljes mértékben együttműködik a nyomozással.
Donald Trump elnök pénteken bejelentette, hogy elfogták a Charlie Kirk elleni lövöldözés gyanúsítottját, majd nem sokkal később megnevezték az aktivista gyilkosát: Tyler Robinson, 22 éves, utahi lakos. Azóta számos dolog kiderült a férfiról, a legfrissebb pedig az, hogy „romantikus kapcsolatban állt” egy transznemű emberrel, aki férfiból nővé való átmeneten megy keresztül, és hogy együtt laktak egy lakásban a Utah állambeli Saint George-ban - írja a Fox. 

Right-wing activist Charlie Kirk debates with CSUN students during his American Comeback tour stop at CSUN in Northridge, Calif., on March 6, 2025. (Photo by Benjamin Hanson / Middle East Images via AFP)
Charlie Kirk 
Fotó: BENJAMIN HANSON / Benjamin Hanson / Middle East Images via AFP

Egy FBI-tisztviselő elmondta a Fox News Digitalnek, hogy az illető „rendkívül együttműködő” volt, és hogy „fogalma sem volt” arról, hogy Robinson állítólag a Turning Point USA alapítójának meggyilkolását tervezte. Az illetőt jelenleg nem vádolják bűncselekményben való részvétellel.

Az FBI tisztviselői azt is közölték, hogy birtokukban vannak Robinson és partnere közötti üzenetváltások és más kommunikációk, amelyek segítettek a férfi beazonosításában. A hatóságok bizonyítékokat foglaltak le a lakásból, köztük számítógépeket, amelyeket a quanticói központba küldtek elemzésre.

Charlie Kirk utolsó szavai

A férfi szerelmi élete azért is érdekes, mert a gyilkoság előtt Kirk azt a kérdést kapta, hogy: „Tudja, hány transznemű amerikai volt tömeggyilkos az elmúlt 10 évben?”

Kirk így válaszolt: „Túl sok.”

Ezután megkérdezték: „Tudja, hány tömeggyilkos volt Amerikában az elmúlt 10 évben?”

Kirk így felelt: „A bandaháborús erőszakot beleszámítva vagy anélkül?”

Ezután dördült el a lövés. 

 

