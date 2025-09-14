Új, megdöbbentő részletek derültek ki Charlie Kirk feltételzett gyilkosáról

Donald Trump elnök pénteken bejelentette, hogy elfogták a Charlie Kirk elleni lövöldözés gyanúsítottját, majd nem sokkal később megnevezték az aktivista gyilkosát: Tyler Robinson, 22 éves, utahi lakos. Azóta számos dolog kiderült a férfiról, a legfrissebb pedig az, hogy „romantikus kapcsolatban állt” egy transznemű emberrel, aki férfiból nővé való átmeneten megy keresztül, és hogy együtt laktak egy lakásban a Utah állambeli Saint George-ban - írja a Fox.

Charlie Kirk

Fotó: BENJAMIN HANSON / Benjamin Hanson / Middle East Images via AFP

Egy FBI-tisztviselő elmondta a Fox News Digitalnek, hogy az illető „rendkívül együttműködő” volt, és hogy „fogalma sem volt” arról, hogy Robinson állítólag a Turning Point USA alapítójának meggyilkolását tervezte. Az illetőt jelenleg nem vádolják bűncselekményben való részvétellel.

Az FBI tisztviselői azt is közölték, hogy birtokukban vannak Robinson és partnere közötti üzenetváltások és más kommunikációk, amelyek segítettek a férfi beazonosításában. A hatóságok bizonyítékokat foglaltak le a lakásból, köztük számítógépeket, amelyeket a quanticói központba küldtek elemzésre.

Charlie Kirk utolsó szavai

A férfi szerelmi élete azért is érdekes, mert a gyilkoság előtt Kirk azt a kérdést kapta, hogy: „Tudja, hány transznemű amerikai volt tömeggyilkos az elmúlt 10 évben?”

Kirk így válaszolt: „Túl sok.”

Ezután megkérdezték: „Tudja, hány tömeggyilkos volt Amerikában az elmúlt 10 évben?”

Kirk így felelt: „A bandaháborús erőszakot beleszámítva vagy anélkül?”

Ezután dördült el a lövés.