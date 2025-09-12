Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

A NATO mozgósít: megérkezett a válaszlépés a lengyel dróntámadás kapcsán

Charlie Kirk

Ijesztő kép került elő Charlie Kirk gyilkosáról

18 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hidegrázós! A konzervatív aktivista Charlie Kirk gyilkosa Donald Trump elnök jelmezét viselte halloweenkor – írta meg a DailyMail pénteken.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Charlie KirkRobinsonDonald Trump

Robinsont csütörtök este vették őrizetbe Utah déli részén, miután bevallotta, hogy megölte Charlie Kirköt.

charlie kirk
Tyler Robinson, Charlie Kirk gyilkosa

Charlie Kirk gyilkosa jelmezben

A konzervatív aktivista Charlie Kirk gyilkosa Donald Trump elnök jelmezét viselte halloweenkor, amint azt a közösségi médiában feltárt képek is bizonyítják. 

Donald Trumpnak öltözött Charlie Kirk gyilkosa

A 22 éves Tyler Robinson 2017-ben, körülbelül 14 éves korában viselte ezt a jelmezt. A képen mosolyogva pózol a kamera előtt, miközben mellette áll a kisebbik testvére, aki szintén jelmezben van.

Ezt tudni a gyilkosról

Robinson ösztöndíjas hallgató volt a Utah State Universityn, amit belső források is megerősítettek a Daily Mailnek. Őt azonosították a lövöldözés fő gyanúsítottjaként, másfél napig volt szökésben.

A hírt, miszerint elfogták Kirk merénylőjét, Donald Trump jelentette be.

Spencer Cox, Utah kormányzója a pénteki sajtótájékoztatón elmondta, hogy Robinson családtagjai szerint a fiú „az utóbbi években elkezdett politizálni”.

Cox elmondta azt is, hogy a Kirk meggyilkolásához használt fegyver hüvelyeire számos antifasiszta üzenetet véstek, köztük egyet, amely az olasz Ciao Bella című antifasiszta dalra utalt – írja a DailyMail.

A hatóságok egyelőre nem erősítették meg a merénylet indítékát, mindazonáltal közölték: Robinsonra halálbüntetés vár, ha elítélik. 

 

 

Charlie Kirk
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!