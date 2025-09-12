Ijesztő kép került elő Charlie Kirk gyilkosáról

Robinsont csütörtök este vették őrizetbe Utah déli részén, miután bevallotta, hogy megölte Charlie Kirköt.

Tyler Robinson, Charlie Kirk gyilkosa

Charlie Kirk gyilkosa jelmezben

A konzervatív aktivista Charlie Kirk gyilkosa Donald Trump elnök jelmezét viselte halloweenkor, amint azt a közösségi médiában feltárt képek is bizonyítják.

Donald Trumpnak öltözött Charlie Kirk gyilkosa

A 22 éves Tyler Robinson 2017-ben, körülbelül 14 éves korában viselte ezt a jelmezt. A képen mosolyogva pózol a kamera előtt, miközben mellette áll a kisebbik testvére, aki szintén jelmezben van.

Ezt tudni a gyilkosról

Robinson ösztöndíjas hallgató volt a Utah State Universityn, amit belső források is megerősítettek a Daily Mailnek. Őt azonosították a lövöldözés fő gyanúsítottjaként, másfél napig volt szökésben.

A hírt, miszerint elfogták Kirk merénylőjét, Donald Trump jelentette be.

Spencer Cox, Utah kormányzója a pénteki sajtótájékoztatón elmondta, hogy Robinson családtagjai szerint a fiú „az utóbbi években elkezdett politizálni”.

Cox elmondta azt is, hogy a Kirk meggyilkolásához használt fegyver hüvelyeire számos antifasiszta üzenetet véstek, köztük egyet, amely az olasz Ciao Bella című antifasiszta dalra utalt – írja a DailyMail.

A hatóságok egyelőre nem erősítették meg a merénylet indítékát, mindazonáltal közölték: Robinsonra halálbüntetés vár, ha elítélik.