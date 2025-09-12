Megnevezték Charlie Kirk gyilkosát

Donald Trump elnök pénteken bejelentette, hogy elfogták a Charlie Kirk elleni lövöldözés gyanúsítottját, most a FoxNews és a CNN is megnevezte az aktivista gyilkosát: Tyler Robinson, 22 éves, utahi lakos.
Két forrás szerint az őrizetbe vett férfi, Robinson bevallotta apjának, hogy ő volt a lövöldöző.
A fiú apja szólt a hatóságoknak - írja a CNN.
Az apa felszólította a fiát, hogy adja fel magát. Hívott egy ifjúsági lelkészt is, hogy segítsen. A lelkész értesítette az amerikai rendőrkapitányokat, akik őrizetbe vették a gyanúsítottat.
A DialyMail szerint a fiú apja, Matt Robinson 27 éve szolgál a Washington megyei seriffhivatalban.
Spencer Cox, Utah állam kormányzója elmondta, hogy a hatóságok elfogták Tyler Robinsont, Charlie Kirk halálos lelövésének gyanúsítottját.
„Elkaptuk! Szeptember 11-én este Tyler Robinson egyik családtagja a Washington megyei seriffhivatalhoz fordult azzal az információval, hogy Robinson bevallotta nekik, vagy utalt arra, hogy ő követte el az incidenst” – mondta Cox egy pénteki sajtótájékoztatón.
A hatóságok átvizsgálták a Utah Valley Egyetem térfigyelő felvételeit, és látták, amint a gyanúsított szerda reggel egy Dodge Challengerrel érkezik az egyetemre – mondta Spencer Cox kormányzó.
Egy egyszerű bordó pólót, világos rövidnadrágot, fehér logós fekete kalapot és világos cipőt viselt – mondta Cox.
Amikor a nyomozók ma reggel találkoztak vele, a gyanúsított olyan ruhát viselt, amely „megegyezett” a videón látottakkal – mondta a kormányzó.