Megnevezték Charlie Kirk gyilkosát

Donald Trump elnök pénteken bejelentette, hogy elfogták a Charlie Kirk elleni lövöldözés gyanúsítottját, most a FoxNews és a CNN is megnevezte az aktivista gyilkosát: Tyler Robinson, 22 éves, utahi lakos.

Charlie Kirk

Apja jelentette fel a hatóságoknál Charlie Kirk gyilkosát

Két forrás szerint az őrizetbe vett férfi, Robinson bevallotta apjának, hogy ő volt a lövöldöző.

A fiú apja szólt a hatóságoknak - írja a CNN.

Az apa felszólította a fiát, hogy adja fel magát. Hívott egy ifjúsági lelkészt is, hogy segítsen. A lelkész értesítette az amerikai rendőrkapitányokat, akik őrizetbe vették a gyanúsítottat.

A DialyMail szerint a fiú apja, Matt Robinson 27 éve szolgál a Washington megyei seriffhivatalban.

A kormányzó is megerősítette a hírt

Spencer Cox, Utah állam kormányzója elmondta, hogy a hatóságok elfogták Tyler Robinsont, Charlie Kirk halálos lelövésének gyanúsítottját.

„Elkaptuk! Szeptember 11-én este Tyler Robinson egyik családtagja a Washington megyei seriffhivatalhoz fordult azzal az információval, hogy Robinson bevallotta nekik, vagy utalt arra, hogy ő követte el az incidenst” – mondta Cox egy pénteki sajtótájékoztatón.

Hasonló ruhában kapták el, mint a felvételeken

A hatóságok átvizsgálták a Utah Valley Egyetem térfigyelő felvételeit, és látták, amint a gyanúsított szerda reggel egy Dodge Challengerrel érkezik az egyetemre – mondta Spencer Cox kormányzó.

Egy egyszerű bordó pólót, világos rövidnadrágot, fehér logós fekete kalapot és világos cipőt viselt – mondta Cox.

Amikor a nyomozók ma reggel találkoztak vele, a gyanúsított olyan ruhát viselt, amely „megegyezett” a videón látottakkal – mondta a kormányzó.