Charlie Kirk gyilkosa nem működik együtt a hatóságokkal

A 22 éves Tyler Robinson gyanúsítottat mintegy 33 órával azután vették őrizetbe, hogy a 31 éves jobboldali aktivistát, Charlie Kirket szerdán lelőtték Oremben.

Charlie Kirk

Fotó: BENJAMIN HANSON / Benjamin Hanson / Middle East Images via AFP

Charlie Kirk merénylője

A republikánus Cox az ABC Newsnak nyilatkozva elmondta, hogy Robinson környezete együttműködött a nyomozásban.

Cox vasárnap reggel több amerikai hírportálon is megjelent, ahol ismét aggodalmát fejezte ki a közösségi médiával kapcsolatban Kirk halála után.

A kormányzót a New York Times azon cikkéről is megkérdezték, amely szerint Robinson a lövöldözés után másokkal is beszélt a Discord üzenetküldő platformon keresztül, ott azzal viccelődött, hogy ő volt a lövöldöző - írta meg a BBC hétfőn.

Cox az ABC Newsnak elmondta: „Csak annyit tudunk megerősíteni, hogy ezek a beszélgetések valóban megtörténtek, és nem hitték el, hogy valójában ő volt az.”

Az egész csak vicc volt, amíg… amíg ő, tudod, amíg be nem ismerte, hogy tényleg ő volt.

Robinsont csütörtökön tartóztatták le.

A BBC szerint a kormányzó elmondta, hogy a hatóságokkal együttműködők között van Robinson szobatársa, aki állítása szerint egyben a „partnere” is.

Azt mondta, hogy a partnerének fogalma sem volt a lövöldözésről, de „hihetetlenül együttműködő” volt, és „jelenleg” a nyomozókkal dolgozik együtt.

Azt is megerősítette, hogy a partner jelenleg „férfiból nővé alakul”, de a CNN kérdésére azt mondta, hogy a hatóságok egyelőre nem tudják, hogy ennek van-e jelentősége a nyomozás szempontjából.

Egy Utah állam által kiadott nyilatkozat megerősíti, hogy Robinson súlyosbított emberölés, lőfegyverrel elkövetett bűncselekmény és az igazságszolgáltatás akadályozásának gyanúja miatt tartóztatták le.

Jelenleg óvadék nélkül tartják fogva a Utah megyei börtönben.