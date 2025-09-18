Charlie Kirk gyilkosa körüli hazugságok miatt bukott meg a népszerű műsor

Charlie Kirk halála nemcsak a politikában, hanem a médiában is hatalmas hullámokat keltett. Jimmy Kimmel műsorát az ABC szünetelteti, miután a műsorvezető valótlan állításokkal illette a konzervatív közösséget és Trump támogatóit.

Charlie Kirk haláláról tett hamis állítások miatt felfüggesztettek egy műsort (illusztráció) Fotó: MELISSA MAJCHRZAK / AFP

Charlie Kirk halála miatt felfüggesztették Jimmy Kimmel műsorát

Donald Trump üdvözölte az ABC televízió döntését, amely határozatlan időre felfüggesztette Jimmy Kimmel késő esti műsorát. A lépés közvetlen oka a Charlie Kirk haláláról tett hamis állítások voltak.

Kimmel azzal vádolta a meggyilkolással gyanúsított Tyler Robinsont, hogy Trump támogatója, noha a nyomozás ezt egyértelműen cáfolta. Emellett azt is állította, hogy a konzervatív közösség Charlie Kirk halálából politikai hasznot próbál kovácsolni.

A kijelentések hatalmas felháborodást váltottak ki. A konzervatív körök sértőnek nevezték Kimmel szavait, és sok néző követelte a műsor azonnali leállítását. Végül az ABC úgy döntött, hogy Jimmy Kimmel műsorát szünetelteti, amíg az ügyet kivizsgálják.

Az ABC televízió anyavállalata, a Disney szóvivője szerdán jelentette be a döntést a műsor felfüggesztéséről.

A Disney bejelentését közvetlenül megelőzte egy másik médiavállalat, az Egyesült Államokban több száz televízióállomást birtokló Nexstar Media Group közleménye, amely jelezte, hogy a portfóliójába tartozó, és az ABC-vel partnerségben működő televíziókon a belátható jövőben nem sugározza a Jimmy Kimmel Live show-műsort.

Andrew Alford sértőnek és érzéketlennek nevezte Kimmel megjegyzéseit, és azt mondta, hogy a műsor sugárzása nem szolgálja a közérdeket.

A Magyar Nemzet pedig arról számolt be, hogy a baloldali erőszak Charlie Kirk virrasztásán is tombolt.