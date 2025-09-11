Hírlevél

Rendkívüli

Döbbenetes dolog derült ki: a lengyel légteret megsértő drónok kapcsán lehet, hogy semmi sem az, aminek látszik

Megyn Kelly

Szívszorító jelenet élő adásban: a műsorvezető sírva közölte Charlie Kirk halálhírét

Az Egyesült Államok politikai közéletét megrázta a hír, hogy egy tragikus incidens következtében Charlie Kirk életét vesztette. Charlie Kirk halála nemcsak az ország konzervatív közösségében keltett mély megrendülést, hanem nemzetközi politikai visszhangot is kiváltott.
Charlie Kirk, a Turning Point USA alapítója és konzervatív fiatalokat tömörítő szervezet kiemelkedő politikai aktivistája, 31 évesen hunyt el Utah államban, egy Utah Valley Universityn tartott rendezvényen történt lövöldözés során. A merénylet 12:20-kor történt, amikor egy fegyveres személy a tetőről nyitott tüzet a résztvevőkre. A támadót később a helyi rendőrség elfogta, a vizsgálat jelenleg is folyamatban van.

Charlie Kirk amerikai konzervatív politikai aktivista
Charlie Kirk halála komoly hatással lehet a jövőbeni politikai vitákra és kezdeményezésekre
Fotó: Benjamin Hanson / Middle East Images / Middle East Images via AFP

Charlie Kirk halála megrázta barátait és a politikai világot

A hírt Megyn Kelly amerikai újságíró élő közvetítésében tudta meg, és a részletek hallatán sírva fakadt. A Turning Point USA hivatalos X-bejegyzésében erősítette meg Kirk halálát, aki 2012-ben, mindössze 18 évesen alapította a szervezetet.

Ó, Istenem, meghalt… Ez hivatalos, a Turning Point COO-ja erősítette meg. Nagyon sajnálom, hogy ezt a hírt kell közölnöm – nemcsak Charlie miatt, hanem ami az országunkat, és a még el nem mondott vitákat illeti.

Kelly könnyeivel küzdve fejezte ki együttérzését Kirk családja, barátai és az ország iránt, miközben a politikai viták jövőjére is aggodalmát fejezte ki.

 Annyira mérges vagyok, hogy mindez megtörtént, és még mindig nincs felelős a hatóságok kezén

– mondta Kelly, közben könnyeit törölgetve.

A tragikus esemény újra ráirányította a figyelmet a politikai rendezvények biztonságára és a fegyveres erőszak kockázataira. Az amerikai közéleti szereplők és aktivisták sorra reagáltak a történtekre, és számos nyilvános megemlékezést szerveznek Kirk tiszteletére.

A gyilkosság kapcsán a utahi közbiztonsági minisztérium, a megyei seriffhivatal és az FBI közösen kezdte meg a nyomozást. Az FBI azóta megerősítette, hogy a gyilkosság után őrizetbe vettek két embert. Ha érdeklik a további információk Charlie Kirk halálával kapcsolatban, az Origo.hu felületén megtalálja!

 

