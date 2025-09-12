Hazatért a hős, az amerikai alelnök vitte a koporsóját – videó

Állami tiszteletadással szállították Arizonába Charlie Kirk holttestét, ahol az aktivista családjával élt.

Charlie Kirk holttestét emelik le az Air Force Two repülőgépről a Phoenix Sky Harbor nemzetközi repülőtéren 2025. szeptember 11-én Phoenixben, Arizonában.

Fotó: ERIC THAYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A merénylet miatt J.D. Vance lemondta részvételét a szeptember 11-i terrortámadások évfordulóján tartott New York-i megemlékezésen, és feleségével Utah államba utazott, ahol találkozott Charlie Kirk családjával.

Az alelnök és a gyilkosság áldozatává vált konzervatív aktivista jó barátságot ápolt és családjaik is jó viszonyban voltak.

Merénylő végzet Charlie Kirkkel egy nyilvános eseményen

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista a utahi egyetemen tartott beszédet szerdán, amikor a merénylő lelőtte. A golyó Kirk nyaki ütőerét találta meg, az aktivistát kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni az életét.

A hatóságok hajtóvadászatot indítottak a merénylő után.