Hazatért a hős, az amerikai alelnök vitte a koporsóját – videó

Állami tiszteletadással szállították Arizonába Charlie Kirk holttestét, ahol az aktivista családjával élt.
A merénylet miatt J.D. Vance lemondta részvételét a szeptember 11-i terrortámadások évfordulóján tartott New York-i megemlékezésen, és feleségével Utah államba utazott, ahol találkozott Charlie Kirk családjával.
Az alelnök és a gyilkosság áldozatává vált konzervatív aktivista jó barátságot ápolt és családjaik is jó viszonyban voltak.
Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista a utahi egyetemen tartott beszédet szerdán, amikor a merénylő lelőtte. A golyó Kirk nyaki ütőerét találta meg, az aktivistát kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni az életét.
A hatóságok hajtóvadászatot indítottak a merénylő után.