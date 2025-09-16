Hírlevél

Rendkívüli

Merénylet volt? Fehéroroszország megszólalt a dróntámadásokról – sokkoló, amit mondtak

Jamie Lee Curtis

Jamie Lee Curtis könnyek közt emlékezett meg a meggyilkolt Charlie Kirkről

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Charlie Kirk meggyilkolása egész Amerikát sokkolta. Charlie Kirk halála után Jamie Lee Curtis könnyek közt emlékezett meg róla, hangsúlyozva: politikai ellentéteik ellenére emberként, apaként és férjként gyászolja őt.
Jamie Lee CurtisaktivistaCharlie Kirkhalál

A konzervatív aktivista, Charlie Kirk halála nemcsak a politikai közösséget, hanem a művészvilágot is megrendítette. Jamie Lee Curtis nyíltan vállalta fájdalmát, és figyelmeztetett a gyilkosság sokkoló felvételeinek pszichológiai következményeire.

Right-wing activist, Charlie Kirk debates with CSUN students during his American Comeback tour stop at CSUN in Northridge, Calif., on March 6, 2025. (Photo by Benjamin Hanson / Middle East Images via AFP)
Charlie Kirk 
Fotó: BENJAMIN HANSON / Benjamin Hanson / Middle East Images via AFP

Jamie Lee Curtis sírva emlékezett meg Charlie Kirkről

A 31 éves konzervatív aktivista, Charlie Kirk szeptember 10-én vesztette életét, amikor egy lövöldözés áldozata lett az Utah Valley University területén. Halála azonnal országos visszhangot váltott ki: milliók gyászolják, és a közélet szinte minden szereplője megszólalt.

A gyilkosság híre különösen megérintette Jamie Lee Curtist, aki a Marc Maron WTF podcastjában könnyeivel küszködve beszélt róla. Bár politikailag szinte mindenben ellentétben álltak, az Oscar-díjas színésznő így fogalmazott:

Hívő ember volt, apa és férj. Csak remélni tudom, hogy a halál pillanatában kapcsolatban érezte magát a hitével.

Curtis a 9/11 emléknapján arra is figyelmeztetett, hogy a médiában terjedő erőszakos felvételek – köztük Kirk halálának képei – érzéketlenné teszik a társadalmat. A tragédiát a World Trade Center összeomlásához és a Kennedy-gyilkossághoz hasonlította.

Nem akarom látni azt a videót. Nem akarok része lenni a sokkoló képek körforgásának

– tette hozzá.

September 10, 2025, Orem, Utah, USA: American right-wing pundit CHARLIE KIRK, 31, CEO and co-founder of the conservative youth organization Turning Point USA was assassinated Wednesday at Utah Valley University. Kirk, a close ally of President Trump, was killed while speaking in front of a large college crowd. FILE PHOTO TAKEN ON: November 28, 2024, CHARLIE KIRK, 30, founder of Turning Point USA kisses his wife ERIKA FRANTZVE, 35, while they hold their two children in their arms. (Credit Image: © MRSERIKAKIRK/Instagram via ZUMA Press Wire)
Charlie Kirk feleségével és két gyermekével
Fotó: Instagram/@mrserikakirk / ZUMA Press Wire

A nyomozás közben újabb megrendítő részletek láttak napvilágot. A gyilkossággal gyanúsított Tyler Robinsont a saját apja adta fel, miután felismerte fiát a felvételeken. A 22 éves férfi Utah államban élt transznemű partnerével, aki együttműködik az FBI-jal. Kirk emlékére Boise-ban megemlékezést tartottak, amely botrányba fulladt

egy aktivista trágár kiáltása után tömegverekedés tört ki, többeket előállítottak.

Candles and flowers are seen near a portrait of right-wing activist Charlie Kirk at a makeshift memorial during a candlelight vigil at Memorial Park in Provo, Utah, on September 12, 2025, after he was shot during a public event at Utah Valley University. The widow of prominent right-wing activist Charlie Kirk pledged on September 12 to carry on her husband's work, after US authorities announced his alleged assassin had finally been captured. The 31-year-old Kirk was hit by a single bullet while addressing a large crowd at Utah Valley University in the town of Orem on September 10. (Photo by Melissa MAJCHRZAK / AFP)
Fotó: MELISSA MAJCHRZAK / AFP

A gyász azonban hatalmasabb minden ellentétnél. Charlie Kirkről több híresség is megemlékezett. Köztük Stephen Colbert, Arnold Schwarzenegger és Rosie O’Donnell is –írja a Daily Beast.

 

Charlie Kirk
