Jamie Lee Curtis könnyek közt emlékezett meg a meggyilkolt Charlie Kirkről

A konzervatív aktivista, Charlie Kirk halála nemcsak a politikai közösséget, hanem a művészvilágot is megrendítette. Jamie Lee Curtis nyíltan vállalta fájdalmát, és figyelmeztetett a gyilkosság sokkoló felvételeinek pszichológiai következményeire.

Charlie Kirk

Fotó: BENJAMIN HANSON / Benjamin Hanson / Middle East Images via AFP

Jamie Lee Curtis sírva emlékezett meg Charlie Kirkről

A 31 éves konzervatív aktivista, Charlie Kirk szeptember 10-én vesztette életét, amikor egy lövöldözés áldozata lett az Utah Valley University területén. Halála azonnal országos visszhangot váltott ki: milliók gyászolják, és a közélet szinte minden szereplője megszólalt.

A gyilkosság híre különösen megérintette Jamie Lee Curtist, aki a Marc Maron WTF podcastjában könnyeivel küszködve beszélt róla. Bár politikailag szinte mindenben ellentétben álltak, az Oscar-díjas színésznő így fogalmazott:

Hívő ember volt, apa és férj. Csak remélni tudom, hogy a halál pillanatában kapcsolatban érezte magát a hitével.

Curtis a 9/11 emléknapján arra is figyelmeztetett, hogy a médiában terjedő erőszakos felvételek – köztük Kirk halálának képei – érzéketlenné teszik a társadalmat. A tragédiát a World Trade Center összeomlásához és a Kennedy-gyilkossághoz hasonlította.

Nem akarom látni azt a videót. Nem akarok része lenni a sokkoló képek körforgásának

– tette hozzá.

Charlie Kirk feleségével és két gyermekével

Fotó: Instagram/@mrserikakirk / ZUMA Press Wire

A nyomozás közben újabb megrendítő részletek láttak napvilágot. A gyilkossággal gyanúsított Tyler Robinsont a saját apja adta fel, miután felismerte fiát a felvételeken. A 22 éves férfi Utah államban élt transznemű partnerével, aki együttműködik az FBI-jal. Kirk emlékére Boise-ban megemlékezést tartottak, amely botrányba fulladt:

egy aktivista trágár kiáltása után tömegverekedés tört ki, többeket előállítottak.

Fotó: MELISSA MAJCHRZAK / AFP

A gyász azonban hatalmasabb minden ellentétnél. Charlie Kirkről több híresség is megemlékezett. Köztük Stephen Colbert, Arnold Schwarzenegger és Rosie O’Donnell is –írja a Daily Beast.