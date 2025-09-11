Két embert vettek őrizetbe Charlie Kirk meggyilkolása kapcsán

„Csak pár méterre álltam Charlie Kirktől, amikor hallottam egy dörrenést. Tudtam, hogy egy lövés volt. Szinte biztos voltam benne, hogy ezt nem fogja túlélni” – mondta egy egyetemista a CNN-nek.

Charlie Kirk

Fotó: BENJAMIN HANSON / Middle East Images

A gyilkosság kapcsán a utahi közbiztonsági minisztérium, a megyei seriffhivatal és az FBI közösen nyomoz.

A hatóságok szerint az elkövető egyszer lőtt, vélhetően az egyik épület tetejéről.

A lövöldözés után hatalmas volt a káosz, egymásnak ellentmondó információk terjedtek az interneten. Az FBI később megerősítette, hogy a gyilkosság után őrizetbe vettek két embert, akiket kihallgattak, de bizonyíték hiányában szabadon engedték.

Az FBI arra kérte az eseményen résztvevőket, hogy aki készített fényképeket vagy videókat, az ossza meg a hatóságokkal a felvételeket.