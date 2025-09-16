Fény derült Charlie Kirk merénylőjének indítékára – kínosan magyarázkodik az FBI

A Charlie Kirk elleni merénylet indítéka sokkolta a közvéleményt, de még nagyobb vihart kavart, hogy az FBI vezetője egyetlen mondatával olajat öntött a tűzre.

Charlie Kirk feleségével és két gyermekével

Fotó: Instagram/@mrserikakirk / ZUMA Press Wire

Charlie Kirk gyilkosa: „egyes gyűlöletekkel nem lehet egyezkedni”

A 22 éves Tyler Robinson beismerte, hogy tudatosan készült a merényletre Charlie Kirk ellen. Az FBI nyilvánosságra hozott üzenetváltásaiban Robinson azt írta: lehetősége nyílik megölni Kirket, és élni is fog ezzel. Indítékát így fogalmazta meg: „egyes gyűlöletekkel nem lehet egyezkedni.” A nyomozás során DNS-minták is megerősítették bűnösségét.

Magyarázkodik az FBI igazgatója

Az FBI igazgatója, Kash Patel szerint a szervezetnek egyszerre kellett a gyilkost azonosítania és az ártatlan gyanúsítottakat kizárnia. Ugyanakkor heves bírálatok érték, amiért a letartóztatás előtt egy elit étteremben vacsorázott, és mert sokak szerint az FBI túl lassan reagált. A gyilkost ugyanis csak 44 órával a támadás után sikerült elfogni.

Patel visszautasította a kritikákat, hangsúlyozva, hogy folyamatosan tájékoztatta a nyilvánosságot, és a lehető legnagyobb átláthatóságot biztosította. Elismerte, hogy egyes közleményei pontatlanok lehettek, de nem bánta meg azok közzétételét.

A Charlie Kirk elleni merénylet így nemcsak egy gyilkossági ügy, hanem az FBI vezetését is komoly nyomás alá helyezte. Politikai körökben megoszlanak a vélemények: míg Donald Trump és több konzervatív megszólaló védelmébe vette Patelt, addig mások szerint a gyilkos apja végezte el a rendőrség munkáját. Négy volt FBI-tisztviselő szintén úgy vélte, hogy Patel közlései elhamarkodottak és átgondolatlanok voltak – írja a Daily Mail.