Rendkívüli

Meghalt Robert Redford

Charlie Kirk

Fény derült Charlie Kirk merénylőjének indítékára – kínosan magyarázkodik az FBI

A konzervatív aktivista gyilkosának indítéka nyers és megrázó. A Charlie Kirk elleni merénylet újabb részletei nemcsak a közvéleményt, hanem az FBI vezetését is botrányba sodorták.
Charlie Kirk

A Charlie Kirk elleni merénylet indítéka sokkolta a közvéleményt, de még nagyobb vihart kavart, hogy az FBI vezetője egyetlen mondatával olajat öntött a tűzre.

September 10, 2025, Orem, Utah, USA: American right-wing pundit CHARLIE KIRK, 31, CEO and co-founder of the conservative youth organization Turning Point USA was assassinated Wednesday at Utah Valley University. Kirk, a close ally of President Trump, was killed while speaking in front of a large college crowd. FILE PHOTO TAKEN ON: November 28, 2024, CHARLIE KIRK, 30, founder of Turning Point USA kisses his wife ERIKA FRANTZVE, 35, while they hold their two children in their arms. (Credit Image: © MRSERIKAKIRK/Instagram via ZUMA Press Wire)
Charlie Kirk feleségével és két gyermekével
Fotó: Instagram/@mrserikakirk / ZUMA Press Wire

Charlie Kirk gyilkosa: „egyes gyűlöletekkel nem lehet egyezkedni”

A 22 éves Tyler Robinson beismerte, hogy tudatosan készült a merényletre Charlie Kirk ellen. Az FBI nyilvánosságra hozott üzenetváltásaiban Robinson azt írta: lehetősége nyílik megölni Kirket, és élni is fog ezzel. Indítékát így fogalmazta meg: „egyes gyűlöletekkel nem lehet egyezkedni.” A nyomozás során DNS-minták is megerősítették bűnösségét.

Magyarázkodik az FBI igazgatója

Az FBI igazgatója, Kash Patel szerint a szervezetnek egyszerre kellett a gyilkost azonosítania és az ártatlan gyanúsítottakat kizárnia. Ugyanakkor heves bírálatok érték, amiért a letartóztatás előtt egy elit étteremben vacsorázott, és mert sokak szerint az FBI túl lassan reagált. A gyilkost ugyanis csak 44 órával a támadás után sikerült elfogni.

Patel visszautasította a kritikákat, hangsúlyozva, hogy folyamatosan tájékoztatta a nyilvánosságot, és a lehető legnagyobb átláthatóságot biztosította. Elismerte, hogy egyes közleményei pontatlanok lehettek, de nem bánta meg azok közzétételét.

A Charlie Kirk elleni merénylet így nemcsak egy gyilkossági ügy, hanem az FBI vezetését is komoly nyomás alá helyezte. Politikai körökben megoszlanak a vélemények: míg Donald Trump és több konzervatív megszólaló védelmébe vette Patelt, addig mások szerint a gyilkos apja végezte el a rendőrség munkáját. Négy volt FBI-tisztviselő szintén úgy vélte, hogy Patel közlései elhamarkodottak és átgondolatlanok voltak – írja a Daily Mail.

 

 

