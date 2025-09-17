Megszólalt Charlie Kirk merénylőjének anyja, brutális dolgokat állít

Tyler Robinson, aki a Turning Point USA alapítója, Charlie Kirk utahi merényletének gyanúsítottja, korábban ösztöndíjas diák volt, ígéretes jövővel, ám az elmúlt évben drámai változáson ment keresztül. Robinson anyja a hatóságoknak azt mondta, hogy fia politikailag balra tolódott, támogatta a meleg- és transzjogokat, és egyre gyakrabban folytatott heves vitákat apjával, aki teljesen más nézeteket vallott.

Egy alkalommal Robinson lekicsinyelte Kirk Utah Valley University-n tartott rendezvényét, „hülye” helyszínnek nevezve, és azzal érvelt, hogy Kirk „túl sok gyűlöletet terjeszt”.

A hatóságok szerint Robinson politikai gyűlölete állhatott a tett hátterében. A bírósági iratok szerint szándékosan célozta meg Kirket „politikai nézetei miatt”, és a szülők azonosították fiukat a felvételeken a lövöldözés után. Robinson apja a felvételek láttán rábeszélte fiát, hogy adja meg magát a hatóságoknak. A fiatal férfi a hatóságoknak azt mondta, hogy „túl sok a gonoszság, és az a srác [Charlie Kirk] túl sok gyűlöletet terjeszt”, és kifejezte félelmét, hogy nem kerülheti el a felelősségre vonást.

Robinsont kedden emberöléssel, valamint több kapcsolódó bűncselekménnyel vádolták, köztük rendbírsággal, tanú befolyásolásával és erőszakos cselekménnyel gyermek jelenlétében. A hatóságok a halálbüntetés kiszabását is tervezik.

A 22 éves gyanúsított korábban kiemelkedő középiskolai diák volt, ösztöndíjas, majd rövid ideig a Utah State University-n tanult, később a Dixie Technical College villanyszerelő szakán folytatta tanulmányait.

A családi fotók szerint a Robinson család aktív életet élt, közös utazásokkal, ünnepléssel és horgászattal, a fiatal férfi azonban az elmúlt év során radikalizálódott, miután kapcsolatba került egy férfi szobatárssal, aki átalakulóban volt nővé. A bírósági dokumentumok szerint Robinson a lövöldözés után üzenetekben elismerte tettét, és részletesen leírta a támadás előkészületeit, a fegyver és a ruházat eltüntetését, valamint arra kérte párját, hogy törölje az üzeneteket és hallgasson a hatóságok előtt.