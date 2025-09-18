Transznemű drogossal élt együtt Charlie Kirk gyilkosa

A konzervatív aktivista halála országos megrendülést váltott ki. Korábban kiderült, hogy a feltételezett merénylője radikális változáson ment keresztül az utóbbi évben, az anya szerint egyre inkább a meleg- és transzjogok mellett állt. Most a Charlie Kirk merénylőjének lakótársáról hullt le a lepel. A Fox News

Charlie Kirk merénylője egy transznemű drogossal élt együtt Fotó: MELISSA MAJCHRZAK / AFP

Charlie Kirk merénylője egy drogos transzneművel élt együtt

Charlie Kirk állítólagos gyilkosának lakótársa „problémás” volt, mielőtt a családja kidobta volna – mondta egy rokon. A konzervatív aktivista, Charlie Kirk állítólagos gyilkosának transznemű lakótársát korábban a szülei házából dobták ki a kábítószer-használat, a nemi identitása körüli viták és a makacs videojáték-függőség miatt – mondta egy rokon a Fox News Digitalnak.

A rokon szerint Lance Twiggs – akit nem vádoltak meg bűncselekménnyel – egy St. George-i (Utah állam) társasházba költözött, miután az apja kidobta, és a nagyszüleinél lakott. A 22 éves fiatal a nemváltás folyamatában van, erősítette meg a rokon, és állítólag 18 éves korában kellett elhagynia a szülei otthonát.

Egy délnyugat-utahi lakást osztott meg a 22 éves Tyler Robinsonnal, akit azzal vádolnak, hogy szeptember 10-én az Oremben (Utah) található Utah Valley Egyetemen (UVU) meggyilkolta Kirket, a Turning Point USA alapítóját.

A hatóságok szerint Kirk életveszélyes állapotban került kórházba a lövöldözés után, ahol később meghalt. Robinson ellen súlyosbított gyilkosság, két rendbeli igazságszolgáltatás akadályozása, lőfegyver jogellenes használata, tanúbefolyásolás és gyermek jelenlétében elkövetett erőszakos bűncselekmény miatt emeltek vádat.

„[Az apja] úgy gondolta, hogy nem volt tisztelettudó és problémás volt, ezért kidobták

– mondta a rokon.

A nő, aki névtelenséget kért, hozzátette, hogy a lakótárs kábítószer- és alkoholfüggőséggel küzdött, videojáték-függő volt, és nehezen birkózott meg a „nemi identitásával”.

De az igazi ok, amiért így viselkedett, az az volt, hogy drogokat és alkoholt használt, és függő volt a játékoktól

– mondta.

A rokon azt is elárulta, hogy családtagja teljesen megváltozott.

Elmondása szerint először ő költözött be a házba, és Robinson csak tavaly lett a lakótársa. A kettő között romantikus kapcsolat is volt

– mondta egy rokon a Fox News Digitalnak.