Megszólalt a mesterlövész Charlie Kirk gyilkosáról

Nicholas Ranstad őrmester, az amerikai hadsereg egyik vezetője elmondta, hogy az azonosítatlan fegyveres, aki Charlie Kirk haláláért felelős és csütörtökön még szabadlábon volt, valószínűleg autodidakta módon tanulhatott, és semmilyen katonai lőfegyver-használati képzésben nem részesült.

Charlie Kirk Fotó: ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ezt mondta a mesterlövész Charlie Kirk gyilkosáról

„Valószínűleg csak internetes lövöldöző, nem mesterlövész vagy kiképzett katona” – mondta Ranstad.

A szakértő a Daily Mailnek elmondta: „A biztonsági intézkedések a kampuszon rendkívül gyengék voltak, nem történt bűncselekmény abban az iskolában. Szóval úgy gondolom, hogy a fenyegetés alacsony volt” – mondta Ranstad.

Ez egy igazi svédasztal annak, aki meg akar ölni valakit.

Az egyetem tisztviselői úgy vélik, hogy a fegyveres a Losee Center épületének tetejéről lőtt, pont Kirk sátrával szemben.

Ranstad becslése szerint a halálos lövés, amely a kampuszon eldördült, több mint 200 méterről adták le, és a laza biztonsági intézkedések tökéletes feltételeket teremtettek ahhoz, hogy a lövöldöző észrevétlenül be, majd kijusson.

Arról nem is beszélve, hogy kint a szabadban, vidéken gyenge a szél. Nem olyan, mint a városban, ahol egy épületek mellett elszáguldó golyó jobban elmozdulhat

– tette hozzá Ranstad.

Jeff Long, az UVU rendőrfőnöke elmondta, hogy a rendőrség hat tisztje dolgozott Kirk rendezvényén az aktivista biztonsági csapata mellett, és a becslések szerint több mint 3000 ember volt jelen.

„Voltak civil ruhás rendőrök is a tömegben. Ilyen esetekre képezzük magunkat. Azt hiszed, hogy mindent lefedtél, de ezek a dolgok sajnos megtörténnek” – mondta Long az újságíróknak. „Megpróbálsz felkészülni, de sajnos ma nem sikerült, és emiatt történt ez a tragikus incidens.”

Ranstad úgy véli, hogy a fegyveres nagy teljesítményű puskát használt a szerdai lövöldözés során: a halálos lövés vagy egy .308-as zárszerkezetű vagy egy 7,62 x 39 mm-es fegyvertől származott.

Felszólította továbbá a nyomozókat, hogy ellenőrizzék a helyi lőtereket, hogy nem történt-e szokatlan tevékenység a Kirk meggyilkolását megelőző hetekben.