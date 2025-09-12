Új videófelvétel került elő Charlie Kirk feltételezett gyilkosának meneküléséről – videó

A hatóságok közzétették egy térfigyelő kamera felvételeit, amint Charlie Kirk feltételezett gyilkosa látható – írja a BBC.

Új videófelvétel került elő Charlie Kirk feltételezett gyilkosáról.

Fotó: BBC

A felvételen egy fekete ruházatba öltözött alak látható, aki átfut a tetőn, lemászik az épületről, majd egy erdős terület felé menekül.

A nyomozók szerint a gyanúsított Converse cipőt, napszemüveget, és fekete pólót viselt, amelyen az amerikai zászló és egy fehérfejű rétisas – az Egyesült Államok nagypecsétjén szereplő jelkép – látható.

Charlie Kirk egy utahi egyetemen tartott beszédet

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista a utahi egyetemen tartott beszédet szerdán, amikor a merénylő lelőtte. A golyó Kirk nyaki ütőerét találta meg, az aktivistát kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni az életét.