Rendkívüli

Oroszország kemény üzenetet küldött a lengyeleknek

Charlie Kirk

Új videófelvétel került elő Charlie Kirk feltételezett gyilkosának meneküléséről – videó

Továbbra is tart a hajtóvadászat az amerikai konzervatív aktivista gyilkosának elfogásáért. Charlie Kirk a utahi egyetemen tartott beszédet, amikor az elkövető az egyik épület tetejéről rálőtt. A merénylő elmenekült a helyszínről, az ismeretlen elkövetőről új felvételek láttak napvilágot.
A hatóságok közzétették egy térfigyelő kamera felvételeit, amint Charlie Kirk feltételezett gyilkosa látható – írja a BBC

Új videófelvétel került elő Charlie Kirk feltételezett gyilkosáról.
Fotó: BBC

A felvételen egy fekete ruházatba öltözött alak látható, aki átfut a tetőn, lemászik az épületről, majd egy erdős terület felé menekül. 

A nyomozók szerint a gyanúsított Converse cipőt, napszemüveget, és fekete pólót viselt, amelyen az amerikai zászló és egy fehérfejű rétisas – az Egyesült Államok nagypecsétjén szereplő jelkép – látható. 

Charlie Kirk egy utahi egyetemen tartott beszédet

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista a utahi egyetemen tartott beszédet szerdán, amikor a merénylő lelőtte. A golyó Kirk nyaki ütőerét találta meg, az aktivistát kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni az életét. 

 

Charlie Kirk
