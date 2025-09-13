Megszólalt Charlie Kirk özvegye, megrázó dolgokat mondott 

Özvegye könnyek között ígérte meg, hogy férje örökségét soha nem hagyja elveszni, és mozgalmát tovább fogja vinni. Charlie Kirk munkásságát úgy jellemezte, mint amely a hazafiságot, a hitet és Isten irgalmas szeretetét hirdette – írja a Fox News.

Charlie Kirk és felesége Erika boldog házasságban éltek.

Fotó: SAMUEL CORUM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Soha nem fogják elfelejteni Charlie Kirk nevét

„A mozgalom, amit a férjem épített, nem fog meghalni. Nem fog. Nem engedem, hogy ez megtörténjen” – mondta határozottan. Hozzátette, hogy azok, akik elvették férje életét, „fogalmuk sincs, mit tettek.” Erika hangsúlyozta, hogy a Turning Point USA folytatja az őszi kampuszkörutat a tervek szerint, és további körutakra is készül. Elmondta, hogy az éves „America Fest” rendezvényt és a férje által vezetett podcastet sem állítják le. Azt is felfedte, hogy beszélt Donald Trump elnökkel, aki közel állt férjéhez és nagyra értékelte őt. Az elnök posztumusz a legmagasabb civil kitüntetéssel, az Elnöki Szabadság Érdemrenddel tünteti ki Charlie Kirköt. "Senki sem fogja elfelejteni a férjem nevét. Én gondoskodom róla".

– jelentette ki. Szavai között férje munkabírását méltatta, valamint azt, hogy naponta kérdezte tőle, hogyan lehet jobb férj és apa. Erika emlékeztette a hallgatóságot:

Most és mindörökké Megváltója oldalán fog állni, a mártír dicsőséges koronáját viselve.

A megemlékezés során felidézte közös életük meghitt pillanatait, köztük az első randevút is. „Öt évvel ezelőtt ma, a Bills Burgersben ültünk NYC-ben, mélyen beszélgetve és vitatkozva teológiáról, filozófiáról és politikáról, és a végén megálltál, rám néztél és azt mondtad: "Randizni fogok veled’” – írta Erika egy közösségimédia-bejegyzésben, visszaemlékezve első randijukra. Több közös fotót is megosztott. Erika támogattaa férjét mindneben és jelen volt a Utah Valley Egyetemen szerdán, amikor lelőtték.

Charlie Kirk feleségével és két gyermekével.

Fotó: Instagram/@mrserikakirk / ZUMA Press Wire

A beszéd végén ígéretet tett:

A Turning Point USA-t a legnagyobb dologgá teszem, amit ez a nemzet valaha látott.

Az összetört szívű feleség és édesanya így zárta szavait: „Szeretlek, drágám. Nyugodj Urunk karjaiban.”

Merénylő végzet Charlie Kirkkel egy nyilvános eseményen

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista a utahi egyetemen tartott beszédet szerdán, amikor a merénylő lelőtte. A golyó Kirk nyaki ütőerét találta meg, az aktivistát kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni az életét.