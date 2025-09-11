Donald Trump elnök posztumusz tünteti ki Charlie Kirköt

Charlie Kirk az American Comeback Tour rendezvénysorozat egyik állomásán szólalt fel az Utah Valley University kampuszán, amikor egy közeli épület tetejéről leadott lövés végzetesen megsebesítette. A lövést egy nagy teljesítményű, bolt-action puskából adták le. Az elkövető egyelőre szökésben van, a fegyvert azonban már megtalálták.

Charlie Kirk emlékezete: Trump posztumusz tünteti ki a fiatal aktivistát

Fotó: Nordin Catic/Getty Images for The Cambridge Union /

A hatóságok szerint minden jel arra utal, hogy politikai indíttatású gyilkosságról van szó, amely újabb aggodalmat kelt a közélet biztonságát illetően.

Trump emlékezete Charlie Kirkről

Donald Trump elnök a Pentagon előtt tartott beszédében emlékezett meg a meggyilkolt konzervatív aktivistáról. Szavai mély gyászt tükröztek:

Szeretném kifejezni a borzalmat és a gyászt, amit oly sok amerikai érez Charlie Kirk szörnyű meggyilkolása miatt.

Az elnök hangsúlyozta Kirk jelentőségét:

Charlie a saját generációjának óriása volt, a szabadság bajnoka és emberek millióinak inspirációja. Imáink most csodálatos feleségével, Erikával és gyönyörű gyermekeikkel vannak.

Trump hozzátette:

Nagyon hiányzik nekünk. Nincs kétségem afelől, hogy Charlie hangja és bátorsága tovább fog élni számtalan ember, különösen a fiatalok szívében.

Posztumusz kitüntetés Charlie Kirknek

Trump elnök bejelentette, hogy posztumusz kitünteti Charlie Kirket a Presidential Medal of Freedom díjjal azaz az Elnöki Szabadság Érdemrenddel. Mint mondta, a ceremónia nagyszabású lesz:

Egyetlen dolgot tudok garantálni: hatalmas tömeg lesz ott.

Ez a lépés egyszerre tiszteletadás Kirk politikai örökségének, és egy jelzés is Trump részéről, hogy támogatói hangja nem hallgatható el erőszakkal.

Charlie Kirk öröksége

Charlie Kirk öröksége a konzervatív mozgalomban megkerülhetetlen: fiatalokat szólított meg, a közösségi média és nyilvános szereplései révén több millió embert ért el. Halála sokak szerint mérföldkő lehet az amerikai politikai diskurzusban, amely immár egyre inkább szembesül az erőszak árnyékával.