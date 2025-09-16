Óriási botrány, már a világhírű gyerekjátékot is ellepték a Charlie Kirk-gyilkosság jelenetei

A Roblox – amely naponta több millió gyermeket vonz világszerte – kénytelen volt gyors lépéseket tenni, miután kiderült, hogy több mint száz felhasználói játékélményben Charlie Kirk elleni merényletet vagy erőszakot jelenített meg. A cég szóvivője szerint a közösségi irányelvek egyértelműek: tilos olyan tartalmat létrehozni, amely valós erőszakot, gyűlöletkeltést vagy terrorszerű cselekményeket idéz újra - írja a Breitbart.

Charlie Kirk neve több mint 100 Roblox játékélményben jelent meg, amelyeket erőszakos tartalmuk miatt töröltek.Fotó:Illusztráció/Unsplash

A bejelentést követően a Roblox rövid időn belül törölte a kifogásolt játékmodokat.

A történtek után a platform vezetője, David Baszucki is hangsúlyozta: a vállalat gyors és határozott fellépést ígér minden hasonló esetben.

Charlie Kirk ügye politikai nyomást és közfelháborodást váltott ki

Az ügy akkor került igazán reflektorfénybe, amikor Anna Paulina Luna floridai republikánus képviselő nyilvánosan felszólította az Apple-t: amennyiben Roblox nem távolítja el a Charlie Kirkről szóló erőszakos tartalmakat, vegyék ki az App Store-ból az alkalmazást.

A politikus szerint elfogadhatatlan, hogy a gyerekek ilyen jellegű tartalmakkal találkozzanak egy globális játékplatformon.

A botrány idején a Roblox már így is súlyos gyermekvédelmi kritikákkal nézett szembe. Az amerikai Louisiana állam főügyésze pert indított a cég ellen, azt állítva, hogy a platform a nyereséget helyezi előtérbe a gyermekbiztonsággal szemben, és így teret ad az online ragadozóknak.

A vádirat szerint a Roblox „virágzó terepet biztosít” a gyermekek zaklatására és kihasználására, mivel nem rendelkezik elég hatékony biztonsági protokollokkal.

Több szülő és civil szervezet is jelezte, hogy a Roblox bár látszólag gyerekeknek szól, valójában rengeteg veszélyt rejthet. A mostani, Charlie Kirkről szóló erőszakos játékélmények eltávolítása ugyan jelzi, hogy a cég képes gyors reakcióra, de a felhasználók és a hatóságok szerint sokkal szigorúbb és átfogóbb gyermekvédelmi intézkedésekre lenne szükség.

Korábban már írtunk róla, hogy Charlie Kirk meggyilkolása után néhány órával egy részletes „feldolgozás” jelent meg az Amazon kínálatában, ami újabb felháborodást váltott ki.