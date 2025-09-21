Hírlevél

Charlie Kirk

Hatalmas tömeg előtt vesznek végső búcsút Charlie Kirktől

14 perce
Olvasási idő: 4 perc
Megrendülten készül az ország egy szívszorító pillanatra. Vasárnap hatalmas tömeg búcsúzik az arizonai stadionban Charlie Kirktől. A szertartáson Donald Trump és más vezető politikusok is beszédet mondanak.
A meggyilkolt konzervatív aktivista, Charlie Kirk búcsúztatására több tízezer ember érkezik. A szertartás nemcsak egy ember életét idézi meg, hanem azt is, miként reagál Amerika a politikai erőszak fenyegetésére.

General view of the State Farm stadium ahead of the funeral of right-wing activist Charlie Kirk in Glendale, Arizona, on September 20, 2025. For Americans, the words are practically sacred: the First Amendment to the US Constitution guarantees freedom of speech. But that right is now the subject of bitter debate, following the assassination of right-wing activist Charlie Kirk. On September 18, several high-ranking Democrats accused President Donald Trump of waging war on free speech, after he celebrated ABC's suspension of talk show host Jimmy Kimmel, who accused the political right of using Kirk's death to score points. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
2025 szeptember 20-án Glendale-ben (Arizona állam) tartják a jobboldali aktivista, Charlie Kirk temetését
Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Charlie Kirk meggyilkolása, a tettes a ...

A 31 éves Charlie Kirket, jobboldali aktivistát szeptember 10-én meggyilkolták egy Utah állambeli egyetemi rendezvényen. A tragédia után a Turning Point USA, amelyet Kirk 2012-ben társalapított, bejelentette a nyilvános emlékünnepséget. A szervezet célja a konzervatív eszmék képviselete az amerikai egyetemeken.

The reflection of a US flag appears in a portrait of Charlie Kirk during a vigil in his honor in Boston, Massachusetts, on September 18, 2025. Kirk, a close ally of President Donald Trump, was shot dead last week during a speaking event on a Utah university campus. (Photo by Joseph Prezioso / AFP)
Fotó: JOSEPH PREZIOSO / AFP

Politikai vezetők és hatalmas tömeg búcsúzik

A búcsúztatás helyszíne az arizonai State Farm Stadion, amely 63 ezer fő befogadására alkalmas. A szervezők előzetes regisztrációhoz kötötték a részvételt, a belépésnél pedig szigorú biztonsági ellenőrzést vezetnek be. A Desert Diamond Arena biztosítja a túlcsorduló tömeg befogadását.

Donald Trump is felszólal a szertartáson

Donald Trump személyesen kérte a stadion biztosítását a szertartásra. Az elnök mellett felszólal JD Vance, Marco Rubio, Donald Trump Jr., Erika Kirk, valamint Tucker Carlson. A rendezvényen jelen lesznek más ismert politikusok is, köztük Robert F. Kennedy Jr., Pete Hegseth, Tulsi Gabbard és Stephen Miller.

Arizonans mourn Turning Point USA Founder Charlie Kirk outside of the Turning Point USA headquarters on September 12, 2025 in Phoenix, Arizona. US President Donald Trump on Friday announced that the suspect had been taken into custody over the killing of right-wing activist Charlie Kirk after a massive manhunt. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
A meggyilkolt Charlie Kirköt gyászolják az arizonai Phoenixben
Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Az eseményt jelentős biztonsági készültség kíséri. 

A glendale-i rendőrség „minden rendelkezésre álló erőforrást” mozgósít, bombakülönítményeket és taktikai egységeket is bevetnek. A Secret Service közös biztonsági tervet készít a hatóságokkal.

Charlie Kirk özvegye, Erika Kirk korábban megható üzenetben ígérte meg, hogy férje küldetését folytatni fogja. A Turning Point USA őszi kampuszkörútját a tervek szerint megtartják, sőt a mozgalom további bővülést tervez – írja a Daily Mail.

 

