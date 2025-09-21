Hatalmas tömeg előtt vesznek végső búcsút Charlie Kirktől

A meggyilkolt konzervatív aktivista, Charlie Kirk búcsúztatására több tízezer ember érkezik. A szertartás nemcsak egy ember életét idézi meg, hanem azt is, miként reagál Amerika a politikai erőszak fenyegetésére.

2025 szeptember 20-án Glendale-ben (Arizona állam) tartják a jobboldali aktivista, Charlie Kirk temetését

Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Charlie Kirk meggyilkolása, a tettes a ...

A 31 éves Charlie Kirket, jobboldali aktivistát szeptember 10-én meggyilkolták egy Utah állambeli egyetemi rendezvényen. A tragédia után a Turning Point USA, amelyet Kirk 2012-ben társalapított, bejelentette a nyilvános emlékünnepséget. A szervezet célja a konzervatív eszmék képviselete az amerikai egyetemeken.

Fotó: JOSEPH PREZIOSO / AFP

Politikai vezetők és hatalmas tömeg búcsúzik

A búcsúztatás helyszíne az arizonai State Farm Stadion, amely 63 ezer fő befogadására alkalmas. A szervezők előzetes regisztrációhoz kötötték a részvételt, a belépésnél pedig szigorú biztonsági ellenőrzést vezetnek be. A Desert Diamond Arena biztosítja a túlcsorduló tömeg befogadását.

Donald Trump is felszólal a szertartáson

Donald Trump személyesen kérte a stadion biztosítását a szertartásra. Az elnök mellett felszólal JD Vance, Marco Rubio, Donald Trump Jr., Erika Kirk, valamint Tucker Carlson. A rendezvényen jelen lesznek más ismert politikusok is, köztük Robert F. Kennedy Jr., Pete Hegseth, Tulsi Gabbard és Stephen Miller.

A meggyilkolt Charlie Kirköt gyászolják az arizonai Phoenixben

Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Az eseményt jelentős biztonsági készültség kíséri.

A glendale-i rendőrség „minden rendelkezésre álló erőforrást” mozgósít, bombakülönítményeket és taktikai egységeket is bevetnek. A Secret Service közös biztonsági tervet készít a hatóságokkal.

Charlie Kirk özvegye, Erika Kirk korábban megható üzenetben ígérte meg, hogy férje küldetését folytatni fogja. A Turning Point USA őszi kampuszkörútját a tervek szerint megtartják, sőt a mozgalom további bővülést tervez – írja a Daily Mail.