Charlie Kirk

Elképesztő képeken Charlie Kirk temetése - galéria

43 perce
Olvasási idő: 2 perc
Ezrek gyűltek össze vasárnap az arizonai Glendale-ben, a State Farm Stadionban Charlie Kirk konzervatív aktivista búcsúztatására.
A stadionban keresztény rockzenekarok zenéltek, a folyosókon Kirk fényképei fogadták a gyászolókat, a környéken pedig hatalmas torlódások alakultak ki. Trump szerint a szertartás a „gyógyulás idejeként” szolgálhat, és méltatta Kirk szerepét a konzervatív fiatalok megszólításában. A megemlékezést hazafias és vallásos hangulat lengte körül, Phoenixben virágokkal, zászlókkal és „Hit, család, szabadság” feliratú portrékkal tisztelegtek az aktivista előtt.

A temetésről készült cikkünket itt olvashatja.

Galéria: Képeken Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista gyászszertartása
Emberek gyülekeznek Charlie Kirk amerikai konzervatív véleményformáló gyászszertartása előtt a helyszínen, az arizonai Glendale város State Farm Stadionjánál 2025. szeptember 21-én. A 31 éves Kirköt szeptember 10-én lőtték le egy vitafórumon a Utah Valley Egyetemen, a utahi Oremben

 

