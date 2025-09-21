Elképesztő képeken Charlie Kirk temetése - galéria

A stadionban keresztény rockzenekarok zenéltek, a folyosókon Kirk fényképei fogadták a gyászolókat, a környéken pedig hatalmas torlódások alakultak ki. Trump szerint a szertartás a „gyógyulás idejeként” szolgálhat, és méltatta Kirk szerepét a konzervatív fiatalok megszólításában. A megemlékezést hazafias és vallásos hangulat lengte körül, Phoenixben virágokkal, zászlókkal és „Hit, család, szabadság” feliratú portrékkal tisztelegtek az aktivista előtt.

A temetésről készült cikkünket itt olvashatja.