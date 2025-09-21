Hírlevél

Ebből baj lesz: megérkezett a tálibok válasza Trump dörgedelmes üzenetére

Elkezdődött Charlie Kirk temetése – hatalmas tömeg gyűlt össze a búcsúsztatásra

19 perce
Olvasási idő: 3 perc
Elkezdődött Charlie Kirk temetése, amelyet egy arizonai stadionban tartanak, szigorú biztonsági intézkedések mellett. Donald Trump amerikai elnök, valamint több magas rangú politikus is beszédet mond Charlie Kirk emlékére.
Charlie Kirk, a konzervatív aktivista temetése helyi idő szerint 11:00-kor (közép-európai idő szerint 19:00-kor) veszi kezdetét Arizonában. Az eseménynek egy hatalmas stadion ad otthont, amely már órákkal a hivatalos kezdés előtt megtelt. A szervezők több mint 100 ezer résztvevőre számítanak, így a biztonsági készültséget a Super Bowl szintjére emelték - írja a BBC.

GLENDALE, ARIZONA - SEPTEMBER 21: An attendee wearing a red 'Kirk' hat sits in the stands ahead of the memorial service for political activist Charlie Kirk at State Farm Stadium on September 21, 2025 in Glendale, Arizona. Kirk, the CEO and co-founder of Turning Point USA, was shot and killed on September 10th while speaking at an event during his "American Comeback Tour" at Utah Valley University. Eric Thayer/Getty Images/AFP (Photo by Eric Thayer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Charlie Kirk emlékére több mint százezer ember érkezett
Fotó: ERIC THAYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Charlie Kirk temetésén Trump és Vance is beszédet mond

A megemlékezésen felszólal Donald Trump amerikai elnök és JD Vance alelnök is. Rajtuk kívül beszédet mond Marco Rubio külügyminiszter és Robert F. Kennedy Jr., az Egyesült Államok egészségügyi minisztere. A stadionban a résztvevők egy Charlie Kirkről és feleségéről készült fotót láthatnak, a közönség soraiban pedig sokan viselnek „Kirk” feliratú piros sapkát, amely a Trump-féle kampánysapkák stílusát idézi.

Az FBI phoenixi irodája ideiglenes repülési tilalmat rendelt el a stadion légterében. Bárki, aki drónnal belép a tiltott zónába, bírságra, eszköze elkobzására vagy akár büntetőeljárásra számíthat.

Élő adásban közvetítik a megemlékezést.

 

