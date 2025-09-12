Képen mutatjuk Charlie Kirk gyilkosát

Donald Trump elnök pénteken bejelentette, hogy elfogták a Charlie Kirk elleni lövöldözés gyanúsítottját, most a FoxNews és a CNN is megnevezte az aktivista gyilkosát: Tyler Robinson, 22 éves, utahi lakos.

A hatóságok képet is közzétettek Charlie Kirk gyilkosáról

Charlie Kirk gyilkosa, Tyler Robinson

Ezt mondták még

Úgy vélik, hogy a Charlie Kirk meggyilkolásával gyanúsított lövöldöző egyedül dolgozott – mondta Spencer Cox, Utah kormányzója a pénteki sajtótájékoztatón a CNN szerint.

„Jelenleg nincs olyan információnk, amely további letartóztatásokhoz vezethetne” – tette hozzá a kormányzó.

A hatóságok kiemelték: Tyler Robinson nem a Utah Valley Egyetem hallgatója volt.