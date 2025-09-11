Charlie Kirköt, a 31 éves Turning Point USA társalapítóját és Donald Trump elnök egyik legfontosabb szövetségesét, szerdán egy oremi rendezvényen lőtték nyakon. Az aktivistát kórházba szállították, de nem sokkal később meghalt. Feleségét és két kisgyermeket hagyott hátra. Gyilkosa a cikk írásának pillanatában még mindig szabadlábon van. Az incidens után két embert letartóztattak, de mindkettejüket vádemelés nélkül elengedték. A fegyveres férfi után továbbra is folyik a hajtóvadászat.

Charlie Kirk és Donald Trump Fotó: NICHOLAS KAMM / AFP

Ezek voltak Charlie Kirk utolsó szavai

A gyilkosságot megelőzően Kirk rendezvényén rögzített videó szerint a vendégelőadó, aki az „American Comeback Tour” feliratú és „Prove Me Wrong” szlogennel ellátott sátor alatt ült, körülbelül 20 perce volt a színpadon, és a közönség egyik tagjával a fegyveres erőszakról beszélgetett, amikor eldördült a fegyver.

„Tudja, hány transznemű amerikai volt tömeggyilkos az elmúlt 10 évben?” – kérdezte egy néző.

„Túl sok” – válaszolta Kirk.

A résztvevő tájékoztatta, hogy összesen öt volt, és folytatta: „Tudja, hány tömeggyilkos volt Amerikában az elmúlt 10 évben?”

„A bandaháborúkat is beleszámítva?” – válaszolta Kirk, majd másodpercekkel később egy golyó találta el, és leesett a székéről – írja a The Independent.

Bár ez a részlet keserű iróniával bír, nem valószínű, hogy Kirk utolsó pillanataiban a témához való hozzászólása több lenne puszta véletlennél, tekintve, hogy a nyomozók már kijelentették, hogy a halálos lövés valószínűleg egy közeli tetőről dördült el, ami arra utal, hogy a fegyveres valószínűleg túl messze volt ahhoz, hogy hallja a hangszóró kommentárját.

Trump, JD Vance alelnök, Pete Hegseth hadügyminiszter és sokan mások az elnök Maga-mozgalmában tisztelettel adóztak Kirknek. Ugyanakkor magas rangú demokraták, köztük Gavin Newsom, Joe Biden, Kamala Harris, Barack Obama és Nancy Pelosi szintén kifejezték részvétüket az elhunyt családjának.