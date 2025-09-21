Hírlevél

Rendkívüli

Ebből baj lesz: megérkezett a tálibok válasza Trump dörgedelmes üzenetére

Charlie Kirk

Botrány robbant ki egy iskolában, ahol az egyik tanár Charlie Kirkre tett megjegyzést

33 perce
Olvasási idő: 4 perc
Egy tanár állítólagos kommentje Charlie Kirk halálával kapcsolatban gyújtotta be a szikrát egy maine-i iskolaszéki gyűlésen, ahol a vita hamar kiabálásba, telefonleütésbe és rendőri beavatkozásba torkollott. A Charlie Kirk-eset túlmutatott az oktatás határain: a közösség szétfeszül a szólásszabadság és politikai megosztottság ellentmondásai között.
Charlie Kirkvéleményvezériskolajobboldali véleményvezértanárhalál

A maine-i Lincoln kisvárosában tartott iskolaszéki ülésen szeptember közepén váratlanul elszabadultak az indulatok, egy tanár – akinek nevét nem hozták nyilvánosságra – állítólagos megjegyzést tett a nemrég elhunyt Charlie Kirk konzervatív véleményvezér halálára.

Candles and flowers are seen near a portrait of right-wing activist Charlie Kirk at a makeshift memorial during a candlelight vigil at Memorial Park in Provo, Utah, on September 12, 2025, after he was shot during a public event at Utah Valley University. The widow of prominent right-wing activist Charlie Kirk pledged on September 12 to carry on her husband's work, after US authorities announced his alleged assassin had finally been captured. The 31-year-old Charlie Kirk was hit by a single bullet while addressing a large crowd at Utah Valley University in the town of Orem on September 10. (Photo by Melissa MAJCHRZAK / AFP)
Amerikában komoly feszültségeket hozott felszínre Charlie Kirk halála
Fotó: MELISSA MAJCHRZAK / AFP

A részletek homályosak, de elegendőek voltak ahhoz, hogy a helyi közösséget és az iskolaszék tagjait is megosszák. 

A helyi jobboldali aktivista, Tim Bodnar – aki „Truth-Slinger” néven futtat politikai YouTube-csatornát – a tanár azonnali eltávolítását követelte, és az iskolaszéket azzal vádolta, hogy „baloldali propagandát” engednek be a tantermekbe. A feszült hangulatban Andrew Funaro, az egyik testületi tag kilökte Bodnar kezéből a telefont, miközben az videót készített a gyűlésről. A jelenet után a rendőrség lépett közbe, és az ülést azonnal berekesztették – írja a NY Post.

Meggyalázták Charlie Kirk emlékét?

Az iskolakörzet hivatalos közleményében közölte, hogy belső vizsgálatot indítottak, de mivel személyzeti ügyről van szó, további részleteket nem hoznak nyilvánosságra. A tanár támogatói szerint túlkapás lenne szankcionálni valakit egy magánvélemény miatt, míg az ellenzők szerint az iskolának semleges térnek kell maradnia, és ki kell rúgni az oktatót.
A vita túlmutat a helyi határokon: Maine államban több tanár is vizsgálat alatt áll, miután a közösségi médiában véleményt nyilvánítottak Kirk haláláról. Egyes körzetek a tanári magatartási kódexre hivatkozva indítottak eljárást, míg mások a szólásszabadság védelmében léptek fel. A mostani történet gyorsan országos vitává szélesedett a tanári szólásszabadság, a politikai korrektség és az iskolai felelősség kérdésében – és úgy tűnik, messze még a vége.

Charlie Kirk temetése vasárnap lesz.

 

