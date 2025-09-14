Hírlevél

Botrány: egy közgazdász leplezte le Macron valódi véleményét a háborúról

A világ leggazdagabb hollywoodi csillaga volt – mára alig maradt valamije

Egykor ő volt Hollywood egyik legjobban fizetett színésze, ám aztán kicsúszott a talaj a lába alól. Charlie Sheen karrierje csúcsán, a Két pasi meg egy kicsi című sorozatban epizódonként 1,8 millió dollárt keresett, teljes vagyona pedig elérhette a 150 millió dollárt is. Ám ebből a pénzből mára szinte alig maradt.
Charlie Sheen karrierje iskolapéldája annak, hogyan lehet a csúcsról a mélybe zuhanni. Az amerikai színész persze mindent el is követett ezért, senkit sem hibáztathat amiatt, hogy lecsúszott.

Charlie Sheen at the 5th German Comic Con Dortmund 2019 in the Westfalenhallen. Dortmund, 13.04.2019 | usage worldwide (Photo by Nicole Kubelka/Geisler-Fotopress / Geisler-Fotopress / dpa Picture-Alliance via AFP)
Charlie Sheen ma már messze van attól az ikonikus státusztól
Fotó: NICOLE KUBELKA/Geisler-Fotopress

Sheen fénykorában epizódonként 1,8 millió dollárt keresett a Két pasi meg egy kicsiben, teljes vagyona pedig – becslések szerint – elérhette a 150 millió dollárt is. 

Ám ő is beleesett abba a hibába, ami oly sok hollywoodi sztár elkövetett. Elkezdte szórni a pénzt, ami leginkább drogokra, szerencsejátékra, prostituáltakra ment el. A színész később bevallotta, hogy éveken át küzdött drog- és alkoholfüggőséggel, ami nemcsak karrierjét, hanem kapcsolatait és pénzügyeit is megviselte – írja a Fox Business.

Charlie Sheent az adóhatóság is megtalálta

Tíz évvel ezelőtt, 2015-ben Sheen nyilvánosságra hozta, hogy HIV-pozitív, de a cikk szerint korábban több millió dollárt fizetett ki zsarolóknak, hogy ez titokban maradjon. Emellett komoly összegeket kellett gyermektartási díjként fizetnie korábbi párjainak, köztük Denise Richardsnak és Brooke Muellernek. Többször keveredett jogi csatározásokba az amerikai adóhatósággal is, amelyek több millió dolláros tartozást követeltek rajta.

A hatalmas bevételek ellenére Sheen vagyona mára drámaian lecsökkent. A Fox beszámolója szerint jelenleg mára csupán 3 millió dollárja maradt. Bár karrierje időnként még fel-felvillan, Charlie Sheen ma már messze van attól az ikonikus státusztól, amit egykor betöltött – pénzügyileg és szakmailag egyaránt. Ugyan még mindig jelentős név Hollywoodban, a Golden Globe-díjas színészlegenda, Martin Sheen fiának története inkább szól bukásról, mint példátlan sikerről.

 

