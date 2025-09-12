Budapesti horror miatt bukta élete szerepét Charlie Sheen – videó

A héten megjelent Alias Charlie Sheen című kétrészes dokumentumfilmben arról beszélt a hollywoodi sztár, hogy élete első komolyabb filmszerepét 1983-ban kapta, amelyet Budapesten forgattak. Ez a film a Grizzly II: Revenge című akció-thriller-horror volt.

Charlie Sheen - Fotó: DOMINIK BINDL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A film IMDB oldala szerint a produkciót még 1983-ban forgatták Magyarországon, ám pénzügyi és jogi problémák miatt egészen 2020-ig dobozban maradt.

A filmet Szöts André rendezte, és az 1976-os Grizzly folytatása volt.

A történet középpontjában Tawanda, az óriási grizzlymedve áll, aki bosszút esküszik, miután orvvadászok megölik a bocsát.

A főbb szerepekben Steve Inwood, Louise Fletcher, John Rhys-Davies, Deborah Raffin és Deborah Foreman látható, de igazi érdekesség, hogy a ma világsztárnak számító George Clooney, Laura Dern és Charlie Sheen is feltűnik benne apróbb szerepekben – akkoriban még teljesen ismeretlenként.

A film világpremierje végül a 2020-as Hollywood Reel Independent Film Festivalon volt, a nagyközönség pedig 2021. január 8-tól érhette el videós szolgáltatásokon keresztül.

Charlie Sheen élete szerepéről maradt le

A színész elárulta, hogy nagy miután elfogadta a budapesti szerepet, megkeresték azzal, hogy legyen ő a Karatekölyök főszereplője. Bár a szerepet nagyon szerette volna elvállalni, apja, Martin Sheen azt tanácsolta neki, hogy Hollywoodban állnia kell az embernek a szavát, és ez fontosabb egy-egy szerepnél. Ezért Charlie Sheen nem mondta vissza a budapesti utat, viszont a Karatekölyök forgatása nem várhatott, így végül lemaradt erről az óriási lehetőségről.

Charlie Sheen végül ettől függetlenül sikeres karriert futott be, aki egy könyvben a szexuális életéről is döbbenetes dolgot árult el.