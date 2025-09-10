Charlie Sheen döbbenetes dolgot árult el a szexuális életéről

Charlie Sheen neve egybeforrt a hollywoodi botrányokkal, a „tigrisvér” interjúkkal és a drogos mélyrepülésekkel. Most azonban a 60. születésnapját ünneplő színész újra a nyilvánosság elé állt, és könyvében, The Book of Sheen címmel mesél arról, mi mentette meg az életét - írja a Page Six.

Charlie Sheen ma már cölibátusban él, és a 60. születésnapján is a nyugodt életet ünnepelte családjával. Fotó: DOMINIK BINDL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A kötetben részletesen ír fiatalkori szexuális kalandjairól, a Vegasban elvesztett szüzességétől kezdve a Playboy-partikig, valamint arról, hogyan sodorta egyre mélyebbre a kokain, a crack és az alkohol. Mindezek közepette 2011-ben derült ki: HIV-pozitív. Sheen most azt mondja, a cölibátus és a nyolc éve tartó absztinencia ad neki új erőt.

Charlie Sheen cölibátusban él

A színész úgy fogalmazott: Ha nincs barátnőm és nem fizetek érte, akkor a matek elég egyszerű.” Bár a nők és a szex hosszú időn át élete középpontjában álltak, most egyfajta „szükséges szünetnek” tartja a lemondást, amely szerinte segített talpra állni.

Sheen ugyanakkor nem zárja ki, hogy a jövőben ismét megtalálja a szerelmet, és elismeri: „Abszolút szívesen fogadnék valamilyen társaságot.”

A dokumentumfilmben, amely a Netflixen debütál aka Charlie Sheen címmel, volt kollégája Jon Cryer is megszólal, aki szerint Sheen története mindig újra és újra ugyanazon a körön ment végig: felemelkedés, bukás, majd újrakezdés. Sheen most azt állítja, végre megtalálta az egyensúlyt.