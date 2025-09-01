Charlie Sheen: szex, drogok és szégyen – minden, amit eddig nem mert elmondani

Charlie Sheen 2011-ben egy interjúban tárta fel, milyen rossz, elviselhetetlen ember volt a drogok miatt.

Charlie Sheen ma már őszintén tud beszélni a hibáiról

Fotó: NICOLE KUBELKA/GEISLER-FOTOPRESS / Geisler-Fotopress

Az amerikai színész egy nap alatt hét gramm crack kokaint fogyasztott.

A Két pasi – meg egy kicsi egykori sztárja, aki valaha a legjobban fizetett tévés színész volt, most a Netflix dokumentumfilmjében beszél nyíltan és részletesen a kábítószer-használatáról és az ezzel járó gondokkal. A sorozatban megszólalnak ex-feleségei, Brooke Mueller és Denise Richards, lánya Lola, barátja Sean Penn, sorozattársa Jon Cryer és testvére is.

Charlie Sheent kirúgták

Charlie Sheen a csúcson volt, amikor 2011-ben kirúgták a Két pasi – meg egy kicsi című sorozatból: epizódonként 1,8 millió dollárt keresett, de a drogbotrányok és a sorozat alkotójával, Chuck Lorre-val való viszálya miatt elmérgesedett a helyzet és repült. A dokumentumfilmben elmeséli, hogyan fordult rosszra az élete, miközben korábban úgy hitte, hogy minden a legnagyobb rendben. De ez cseppet sem volt így. A filmben Charlie korábbi feleségei, Brooke Mueller és Denise Richards elmesélik, hogyan változott meg a férjük a drogok és az alkohol hatására - írja a Mirror.

„Amikor elkezdett drogozni, a változás nagyon gyors volt” – mondta Richards.

A színész a harmadik házasságának vége után nyíltan vállalta, hogy két nővel él együtt, egyikük egy pornósztár volt.

Később elárulta, hogy HIV-pozitív is.

A sorozatból való kirúgása után Charlie éveken át küzdött függőségével, amely botrányokhoz vezetett, és sokakkal megromlott a kapcsolata.

A szégyen fullasztó volt

– vallja be a filmben, amelyben azt is elmondja, hogyan sértette meg a családját és szeretteit.

A rendező, Andrew Renzi szerint ez a film egy őszinte és fontos történet a hibákról és a megváltásról. Charlie Sheen története jól példázza, hogy a sztárság és a látszólagos siker mögött komoly belső küzdelmek állhatnak, és hogy a gyógyulás útja sokszor nagyon göröngyös, de nem reménytelen.