Megtáltosodtak a diákok vagy berobbant a ChatGPT? Érdekes eredmények születtek

Összesen 5544 belga diák tett orvosi egyetemi versenyvizsgát július elején. 47 százalékuk sikeresen teljesítette a tesztet, mégsem tud mindenki csatlakozni a programhoz: körülbelül 900 jelöltet utasítottak el a szabad helyek hiánya miatt. Ez példa nélküli, különösen, hogy a korábbi években a sikeres jelöltek száma olyan alacsony volt, hogy néha „ingyen” adtak pluszpontokat a jelentkezőknek, hogy bővíthessék a felvett hallgatók körét. Júliusban három jelöltet zártak ki a vizsgáról, miután rajtakapták őket mesterséges intelligencia használatán. Mások azonban – név nélkül – azt állították, hogy sikeresen csaltak a teszt során. Egyesek szerint probléma nélkül meg tudtak nyitni egy új lapot a számítógépükön a vizsga alatt, mások azt mondták, hogy a ChatGPT-t használták az okostelefonjukon.

A megelőző években a vizsga papíralapú volt és egységes helyszínen zajlott. Idén viszont 73 különböző helyszínen, számítógépen írták, ami a biztonsági elemek részleges hiánya miatt nagyobb sebezhetőséget jelentett. A vizsgaelnök, Jan Eggermont, eleinte tagadta, hogy bármi probléma lett volna a rendszerrel, később azonban elismerte: valóban

több böngésző-fület is meg lehetett nyitni és hozzá lehetett férni a csalásra alkalmas webhelyekhez is.

Eggermont végül augusztus 27-én lemondtott a posztjáról.

A flamand oktatási miniszter, Zuhal Demir szerint nem történt tömeges csalás, ugyanakkor bejelentette: ellenőrizni fogják a vizsgákhoz használt számítógépeket, és visszatérhetnek a papíralapú, centralizált vizsgára a jövőben

Az ingyenes verzió is nagy segítség lehetett

Axelle Mpinganzima, aki diákok vizsgára való felkészítésével foglalkozik, azt mondta a Le Figarónak, hogy az AI-modellek egyre hatékonyabbak a teszten használt típusú kérdések megoldásában. A vizsgázó a képernyő megosztásával néhány másodperc alatt választ kaphat a kérdésekre, egy fizetős verzióval pedig akár egy virtuális ügynökre is át lehet delegálni a vizsgát néhány száz euróért.

Az egyetemi képzésből egyelőre kimaradó mintegy 900 diák közül egy 30 fős csoport fogadott ügyvédet és indított pert az oktatási tárca ellen. Jogi képviselőjük független szakértő kinevezését kéri, aki fényt deríthet az anomáliákra. A bírósági döntés sürgős lenne a számukra, mert szeptember 22-én elkezdődik a tanév a belga orvosi, állatorvosi és fogorvosi egyetemeken.