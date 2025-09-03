Hírlevél

apokalipszis

apokalipszis

ChatGPT nélkül maradtunk – így néz ki az apokalipszis

Pánik, kétségbeesés és üres tekintetek az irodákban. Szerdán reggel rejtélyes hibát észleltek a ChatGPT felhasználói világszerte. A mesterséges intelligencia egyszerűen nem válaszolt a beírt üzenetekre – és ezzel együtt sokak szerint mintha maga a világ is megállt volna.
A Down Detector több mint ezer panaszt gyűjtött be: az AI nélkül maradt diákok kétségbeesetten bámulták a matekpéldákat, mintha ősi hieroglifákat látnának – írja a The Sun cikke.

France, 20 August 2025. GPT-5, Generative Pre-trained Transformer 5, is an artificial intelligence model developed by OpenAI. ChatGPT, the conversational agent or chatbot developed by OpenAI, uses GPT-5. France, 2025-08-20. GPT-5, Generative Pre-trained Transformer 5, est un modele d intelligence artificielle developpe par la societe OpenAI. ChatGPT l agent conversationnel ou chatbot developpe par OpenAI utilise GPT-5. (Photo by Jean-Marc Barrère / Hans Lucas via AFP)
Leállt a ChatGPT – a diákok tanácstalanok, a dolgozók pedig nem emlékeznek, milyen volt nélküle dolgozni.
Fotó: JEAN-MARC BARRERE / Hans Lucas

Soha nem tapasztaltam ilyet

 – írta valaki az X-en, míg más csak ennyit írt: 

Nagyon szomorú vagyok, a munkatársam kiesett.

 Hiszen mi más lenne ma már a legjobb barát, a szövegszerkesztő, a fordító, a tanár és a pszichológus egyben, ha nem a ChatGPT?

Az irodákban is megállt az élet a ChatGPT nélkül

Az irodai dolgozók hirtelen kénytelenek voltak emlékezni, milyen volt a munka a ChatGPT előtti korszakban – hosszú, körülményes, kávészünettel túlélhető. Egy felhasználó viccesen így kommentálta: 

Most először kell magamtól írnom e-mailt 2023 óta… nem tudom, hova forduljak.

Az OpenAI hivatalosan is jelezte: gond van. A ChatGPT státuszoldalán ez olvasható: „ChatGPT nem jelenít meg válaszokat. Vizsgáljuk az ügyet.” Egyelőre nem tudni, világméretű összeomlásról van szó, vagy csak a technológia próbálta megmutatni nekünk, milyen volt az élet nélküle. Egy biztos: a ChatGPT leállás nemcsak a szervereket fagyasztotta le, hanem a felhasználók kedélyeit is – és mindenkit emlékeztetett, mennyire hozzánőtt a mindennapjainkhoz.

 

 

