ChatGPT nélkül maradtunk – így néz ki az apokalipszis

A Down Detector több mint ezer panaszt gyűjtött be: az AI nélkül maradt diákok kétségbeesetten bámulták a matekpéldákat, mintha ősi hieroglifákat látnának – írja a The Sun cikke.

Leállt a ChatGPT – a diákok tanácstalanok, a dolgozók pedig nem emlékeznek, milyen volt nélküle dolgozni.

Fotó: JEAN-MARC BARRERE / Hans Lucas

Soha nem tapasztaltam ilyet

– írta valaki az X-en, míg más csak ennyit írt:

Nagyon szomorú vagyok, a munkatársam kiesett.

Hiszen mi más lenne ma már a legjobb barát, a szövegszerkesztő, a fordító, a tanár és a pszichológus egyben, ha nem a ChatGPT?

Az irodákban is megállt az élet a ChatGPT nélkül

Az irodai dolgozók hirtelen kénytelenek voltak emlékezni, milyen volt a munka a ChatGPT előtti korszakban – hosszú, körülményes, kávészünettel túlélhető. Egy felhasználó viccesen így kommentálta:

Most először kell magamtól írnom e-mailt 2023 óta… nem tudom, hova forduljak.

Az OpenAI hivatalosan is jelezte: gond van. A ChatGPT státuszoldalán ez olvasható: „ChatGPT nem jelenít meg válaszokat. Vizsgáljuk az ügyet.” Egyelőre nem tudni, világméretű összeomlásról van szó, vagy csak a technológia próbálta megmutatni nekünk, milyen volt az élet nélküle. Egy biztos: a ChatGPT leállás nemcsak a szervereket fagyasztotta le, hanem a felhasználók kedélyeit is – és mindenkit emlékeztetett, mennyire hozzánőtt a mindennapjainkhoz.