cheddar

Ezt imádni fogják a sajtrajongók és a laktózérzékenyek is!

A cheddar sajt az egyik legnépszerűbb élelmiszer a britek körében, de Magyarországon is sokan szeretik. A kutatások szerint a cheddar nemcsak finom, hanem számos egészségügyi előnyt kínál: erősíti a csontokat, támogatja az izmokat és a bélrendszer egészségét.
A cheddar sajt nemcsak a brit konyha kedvence, hanem tápanyagtartalma miatt igazi szupersztár is az egészséges étrendben. Egy 30 grammos adag kalciumban, fehérjében és vitaminokban gazdag - írja a The Telegraph.

cheddar
A cheddar szinte teljesen laktózmentes
Fotó: Unsplash

A cheddar sajt öt legfontosabb előnyei

  1. Kalcium: erősíti a csontokat és a fogakat, támogatja az izomműködést.
  2. Fehérje: teljes értékű aminosavforrás, segíti az izomnövekedést és a regenerációt.
  3. Vitamin K2: védi a szívet, szabályozza a kalcium beépülését.
  4. Bélrendszeri egészség: probiotikumokat tartalmaz, amelyek segítenek a bélflóra egyensúlyában.
  5. Laktózmentesség: a cheddar szinte teljesen laktózmentes, így az érzékenyek is fogyaszthatják.

A cheddar előnyei mellett vannak árnyoldalai is. Magas a só- és zsírtartalma, ezért mértékkel ajánlott fogyasztani. A kiegyensúlyozott étrend részeként azonban értékes tápanyagforrás lehet.

A világ legdrágább sajtjainak titkai az Origo oldalán olvashatók.

 

