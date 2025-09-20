Ezt imádni fogják a sajtrajongók és a laktózérzékenyek is!

A cheddar sajt nemcsak a brit konyha kedvence, hanem tápanyagtartalma miatt igazi szupersztár is az egészséges étrendben. Egy 30 grammos adag kalciumban, fehérjében és vitaminokban gazdag - írja a The Telegraph.

A cheddar szinte teljesen laktózmentes

Fotó: Unsplash

A cheddar sajt öt legfontosabb előnyei

Kalcium: erősíti a csontokat és a fogakat, támogatja az izomműködést. Fehérje: teljes értékű aminosavforrás, segíti az izomnövekedést és a regenerációt. Vitamin K2: védi a szívet, szabályozza a kalcium beépülését. Bélrendszeri egészség: probiotikumokat tartalmaz, amelyek segítenek a bélflóra egyensúlyában. Laktózmentesség: a cheddar szinte teljesen laktózmentes, így az érzékenyek is fogyaszthatják.

A cheddar előnyei mellett vannak árnyoldalai is. Magas a só- és zsírtartalma, ezért mértékkel ajánlott fogyasztani. A kiegyensúlyozott étrend részeként azonban értékes tápanyagforrás lehet.

