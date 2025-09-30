El sem hiszi, hogyan néz ki ma Amerika első szupermodellje – mutatjuk!

A Minnesota államban született Cheryl Tiegs az 1970-es években vált világhírűvé, amikor a Sports Illustrated Swimsuit Edition címlapjain és ikonikus poszterein tűnt fel. 1978-as, áttetsző fürdőruhás fotója a mai napig popkulturális mérföldkőnek számít. A Time magazin 1978-ban "The All-American Model" nevet adta neki, és azóta is a divatipar egyik legnagyobb hatású alakjaként tartják számon.

Cheryl Tiegs, Amerika első szupermodellje

Fotó: TOMMASO BODDI / AFP / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cheryl Tiegs karrierje és öröksége

Cheryl Tiegs pályafutása a ’70-es évek elején indult egy Seventeen magazinos hirdetéssel, amely villámgyorsan elindította modellkarrierjét. A Sports Illustrated több alkalommal választotta címlapmodellnek (1970, 1975, 1983), és olyan szerződéseket kötött, mint a Cover Girl 1,5 millió dolláros megállapodása. Saját ruhakollekciót indított, könyvet írt, és számos üzleti vállalkozásba fogott.

Idővel azonban nemcsak a modellvilágban, hanem a közéletben is figyelmet kapott: 2016-ban például vitát váltott ki Ashley Graham plus-size modell Sports Illustrated címlapjáról tett megjegyzésével, amelyért később bocsánatot kért.

Cheryl Tiegs magánélete

A modell magánélete legalább olyan eseménydús volt, mint karrierje: négyszer ment férjhez, három gyermek édesanyja, és már nagymama is. Bár a házasságai nem bizonyultak tartósnak, Tiegs továbbra is aktív maradt a jótékonysági eseményeken és a divat világában.

Mostani megjelenése Los Angelesben emlékeztette a rajongókat arra, hogy Cheryl Tiegs nemcsak a múlt egyik legnagyobb ikonja, hanem ma is sugárzó és elegáns személyiség.

