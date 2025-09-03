Csípte a nyelvét a chips, ami kiderült, arra ő sem számított

Hírlevél

Hazel Smyth egy zacskó chipsnek köszönheti, hogy időben felfedezték nála a halálos kórt. A 45 éves észak-írországi nő szájában a különös csípő érzés ugyanis nem ételallergia volt, hanem korai jel a nyelvrákra.
Elképesztően szerencsésnek mondhatja magát Hazel Smyth, aki voltaképpen egy zacskó garnélás chipsnek köszönheti, hogy időben felfedezték a szájában a rákot.

Potato chips in a white bowl and a glass of cola with ice. Close up macro view
Hihetetlen, hogy akár a chips is megmentheti az életünket
Fotó: cagkansayin / iStockphoto

A 45 éves északír nő furcsa, csípős fájdalmat érzett a nyelve jobb oldalán, amikor fűszeres ételeket evett – először chips, majd enyhe curry után. 

Bár nem látszott semmi elváltozás, a fájdalom nem múlt el, így orvoshoz fordult – írja a Mirror.

Két biopszia után 2024 augusztusában a vizsgálatok során kiderült, Hazelnek korai stádiumú nyelvrákja van. Bár időben eltávolították a daganatot, a rák átterjedt a nyirokcsomókra is, így túlélési esélye 50 százalékra csökkent. Hétórás műtéten esett át, majd megelőző sugárkezelést kapott. Tavaly novemberben azonban közölték vele a jó hírt: rákmentes.

Mit tehet egy zacskó chips?

Hazel ma már újra sportol, és októberben egy jótékonysági ejtőernyős ugrással gyűjt pénzt az Action Cancer számára. Üzenet is mindenkinek: „Ha két hétnél tovább tartó fájdalmat érzel a szádban, menj orvoshoz. Ne várj – az életed múlhat rajta” – ajánlotta. Történetével arra hívja fel a figyelmet, hogy a szokatlan, tartós szájüregi fájdalmat soha ne hagyjuk figyelmen kívül – akár egy zacskó chips is megmentheti az életünket.

 

