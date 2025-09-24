Meghalt Claudia Cardinale – a színésznő, aki örökre megváltoztatta az olasz mozit

Claudia Cardinale-t 87 évesen, Franciaországban érte a halál, családja körében. A tunéziai születésű színésznő hat évtizedes karrierjével az olasz mozi aranykorának egyik legismertebb arcává vált - írja a BBC.
Legismertebb alakításainak köszönhetően A párduc (Luchino Visconti), a Volt egyszer egy Vadnyugat (Sergio Leone) vagy a Nyolc és fél (Federico Fellini) című filmekben
Claudia Cardinale az olasz filmművészet egyik legemblematikusabb filmcsillaga volt Gina Lollobrigida és Sophia Loren mellett.
Cardinale 1938 áprilisában látta meg a napvilágot Tuniszban, szicíliai családban. Mindössze 16 évesen nyert meg egy szépségversenyt, amelyen a „Tunisz legszebb olasz nője” címet kapta. A díj egy utazás volt a Velencei Filmfesztiválra, ahol producerek és rendezők azonnal felfigyeltek rá.
Bár eleinte tanári pályáról álmodott, végül – édesapja biztatására – kipróbálta magát a film világában.
A pályakezdés nem volt zökkenőmentes. Fiatalon traumatikus élmény érte: megerőszakolták, a váratlan terhességet pedig titokban, Londonban vállalta. Fiát, Patrickot sokáig öccseként mutatta be. Nyelvi háttere is hátrányt jelentett: mivel franciául, arabul és szicíliai dialektusban beszélt, erős akcentusa miatt kezdetben más színészek szinkronizálták.
1963-ban vált világhírűvé, amikor szerepet kapott Federico Fellini 8 és ½-ében, valamint Luchino Visconti történelmi eposzában, A párduc-ban. Később Hollywood is meghódította: láthattuk Blake Edwards Rózsaszín párduc-ában és Sergio Leone Volt egyszer egy vadnyugat-jában, olyan sztárok oldalán, mint Henry Fonda és Charles Bronson.
„Visconti hosszú hajú barnaként képzelt el, Fellini inkább szőkének” – mesélte egyszer mosolyogva.
A brit színész, David Niven egy forgatás közben tréfásan így jellemezte:
Claudia, te vagy Olaszország legnagyobb találmánya – a spagetti mellett.
Cardinale a hetvenes években szakított Franco Cristaldi producerrel, és életre szóló kapcsolatot alakított ki Pasquale Squitieri rendezővel. Lányuk, Claudia születésével vált teljessé családi élete.
Később a közéletben is aktív szerepet vállalt. 2000-ben az UNESCO jószolgálati nagykövetévé nevezték ki a nők jogaiért folytatott munkájáért. 2002-ben pedig életműdíjat vehetett át a Berlini Filmfesztiválon.
Még 80 felett is játszott, legutóbb 2020-ban a svájci Bulle című tévésorozatban láthatták a nézők.
Cardinale a kritikusok szerint a háború utáni európai filmsztár archetípusává vált. Életművét így összegezte:
Több mint 150 életet éltem már: voltam szent, prostituált, romantikus nő – mindenféle szerepben kipróbálhattam magam. Ez csodálatos ajándék.
Alessandro Giuli olasz kulturális miniszter „az olasz elegancia megtestesítőjeként” emlékezett rá, hozzátéve, hogy Cardinale „minden idők egyik legnagyobb olasz színésznőjeként” marad fenn a filmművészet történetében.