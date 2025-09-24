Meghalt Claudia Cardinale – a színésznő, aki örökre megváltoztatta az olasz mozit

Claudia Cardinale-t 87 évesen, Franciaországban érte a halál, családja körében. A tunéziai születésű színésznő hat évtizedes karrierjével az olasz mozi aranykorának egyik legismertebb arcává vált - írja a BBC.

Claudia Cardinale meghalt 87 évesen – az olasz filmművészet ikonja. Fotó: MALTE OSSOWSKI/SVEN SIMON / SVEN SIMON

Claudia Cardinale és a filmtörténet nagy szerepei

Legismertebb alakításainak köszönhetően A párduc (Luchino Visconti), a Volt egyszer egy Vadnyugat (Sergio Leone) vagy a Nyolc és fél (Federico Fellini) című filmekben

Claudia Cardinale az olasz filmművészet egyik legemblematikusabb filmcsillaga volt Gina Lollobrigida és Sophia Loren mellett.

Szépségversenytől a filmvászonig

Cardinale 1938 áprilisában látta meg a napvilágot Tuniszban, szicíliai családban. Mindössze 16 évesen nyert meg egy szépségversenyt, amelyen a „Tunisz legszebb olasz nője” címet kapta. A díj egy utazás volt a Velencei Filmfesztiválra, ahol producerek és rendezők azonnal felfigyeltek rá.

Bár eleinte tanári pályáról álmodott, végül – édesapja biztatására – kipróbálta magát a film világában.

A pályakezdés nem volt zökkenőmentes. Fiatalon traumatikus élmény érte: megerőszakolták, a váratlan terhességet pedig titokban, Londonban vállalta. Fiát, Patrickot sokáig öccseként mutatta be. Nyelvi háttere is hátrányt jelentett: mivel franciául, arabul és szicíliai dialektusban beszélt, erős akcentusa miatt kezdetben más színészek szinkronizálták.