Rendkívüli

Meghalt Claudia Cardinale

Claudia Cardinale

Meghalt Claudia Cardinale – a színésznő, aki örökre megváltoztatta az olasz mozit

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Meghalt a világhírű olasz színésznő, aki a mozi aranykorának egyik legnagyobb alakja volt. Claudia Cardinale 87 évesen hunyt el Franciaországban, gyermekei körében.
Claudia Cardinalefilmtörténetelhunytaranykorszínésznő

Claudia Cardinale-t 87 évesen, Franciaországban érte a halál, családja körében. A tunéziai születésű színésznő hat évtizedes karrierjével az olasz mozi aranykorának egyik legismertebb arcává vált - írja a BBC.

Claudia Cardinale meghalt 87 évesen – az olasz filmművészet ikonja.
Claudia Cardinale meghalt 87 évesen – az olasz filmművészet ikonja. Fotó: MALTE OSSOWSKI/SVEN SIMON / SVEN SIMON

Claudia Cardinale és a filmtörténet nagy szerepei

Legismertebb alakításainak köszönhetően A párduc (Luchino Visconti), a Volt egyszer egy Vadnyugat (Sergio Leone) vagy a Nyolc és fél (Federico Fellini) című filmekben 

Claudia Cardinale az olasz filmművészet egyik legemblematikusabb filmcsillaga volt Gina Lollobrigida és Sophia Loren mellett.

Szépségversenytől a filmvászonig

Cardinale 1938 áprilisában látta meg a napvilágot Tuniszban, szicíliai családban. Mindössze 16 évesen nyert meg egy szépségversenyt, amelyen a „Tunisz legszebb olasz nője” címet kapta. A díj egy utazás volt a Velencei Filmfesztiválra, ahol producerek és rendezők azonnal felfigyeltek rá. 

Bár eleinte tanári pályáról álmodott, végül – édesapja biztatására – kipróbálta magát a film világában.

A pályakezdés nem volt zökkenőmentes. Fiatalon traumatikus élmény érte: megerőszakolták, a váratlan terhességet pedig titokban, Londonban vállalta. Fiát, Patrickot sokáig öccseként mutatta be. Nyelvi háttere is hátrányt jelentett: mivel franciául, arabul és szicíliai dialektusban beszélt, erős akcentusa miatt kezdetben más színészek szinkronizálták.

ClaudiaCardinalelegjobbfilmjei, Claudia Cardinale legjobb filmjei, Claudia Cardinale, ClaudiaCardinale, színésznő, film, Un Maledetto imbroglio The Facts of Murder Year : 1959 - Italy Director : Pietro Germi Claudia Cardinale Photo: Divo Cavicchioli .
ClaudiaCardinalelegjobbfilmjei, Claudia Cardinale legjobb filmjei, Claudia Cardinale, ClaudiaCardinale, színésznő, film, Rocco et ses frčres Rocco e i suoi fratelli 1960 Réal. : Luchino Visconti Claudia Cardinale COLLECTION CHRISTOPHEL COLLECXTION CH
ClaudiaCardinalelegjobbfilmjei, Claudia Cardinale legjobb filmjei, Claudia Cardinale, ClaudiaCardinale, színésznő, film, La fille a la valise La ragazza con la valigia 1962 Real Valerio Zurlini Claudia Cardinale. Collection Christophel © Titanus / S
ClaudiaCardinalelegjobbfilmjei, Claudia Cardinale legjobb filmjei, Claudia Cardinale, ClaudiaCardinale, színésznő, film, Federico Fellini Federico Fellini Federico Fellini, Claudia Cardinale tournage on the set huit et demi / 8 1/2 / otto e mezzo
ClaudiaCardinalelegjobbfilmjei, Claudia Cardinale legjobb filmjei, Claudia Cardinale, ClaudiaCardinale, színésznő, film, Le Guepard Il Gattopardo 1963 real : Luchino Visconti Claudia Cardinale Alain Delon COLLECTION CHRISTOPHEL© Titanus (Photo by Tita
Galéria: Claudia Cardinale legjobb filmjei képekben
1/12
Zsákutcában, rendezte Pietro Germi, 1959

 

Nemzetközi áttörés

1963-ban vált világhírűvé, amikor szerepet kapott Federico Fellini 8 és ½-ében, valamint Luchino Visconti történelmi eposzában, A párduc-ban. Később Hollywood is meghódította: láthattuk Blake Edwards Rózsaszín párduc-ában és Sergio Leone Volt egyszer egy vadnyugat-jában, olyan sztárok oldalán, mint Henry Fonda és Charles Bronson.

„Visconti hosszú hajú barnaként képzelt el, Fellini inkább szőkének” – mesélte egyszer mosolyogva.

A brit színész, David Niven egy forgatás közben tréfásan így jellemezte: 

Claudia, te vagy Olaszország legnagyobb találmánya – a spagetti mellett.

Rocco et ses frčres Rocco e i suoi fratelli 1960 Réal. : Luchino Visconti Claudia Cardinale COLLECTION CHRISTOPHEL COLLECXTION CHRISTOPHEL © Marceau Cocinor - Titanus SPA (Photo by Marceau Cocinor - Titanus SPA / Collection ChristopheL via AFP)
Rocco és fivérei,1960
Fotó: Titanus SPA / Collection ChristopheL via AFP / Titanus SPA / Collection ChristopheL via AFP

Magánélet és társadalmi szerepvállalás

Cardinale a hetvenes években szakított Franco Cristaldi producerrel, és életre szóló kapcsolatot alakított ki Pasquale Squitieri rendezővel. Lányuk, Claudia születésével vált teljessé családi élete.

Később a közéletben is aktív szerepet vállalt. 2000-ben az UNESCO jószolgálati nagykövetévé nevezték ki a nők jogaiért folytatott munkájáért. 2002-ben pedig életműdíjat vehetett át a Berlini Filmfesztiválon.

 Még 80 felett is játszott, legutóbb 2020-ban a svájci Bulle című tévésorozatban láthatták a nézők.

Egy korszak szimbóluma

Cardinale a kritikusok szerint a háború utáni európai filmsztár archetípusává vált. Életművét így összegezte:

Több mint 150 életet éltem már: voltam szent, prostituált, romantikus nő – mindenféle szerepben kipróbálhattam magam. Ez csodálatos ajándék.

Alessandro Giuli olasz kulturális miniszter „az olasz elegancia megtestesítőjeként” emlékezett rá, hozzátéve, hogy Cardinale „minden idők egyik legnagyobb olasz színésznőjeként” marad fenn a filmművészet történetében.

 

