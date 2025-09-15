Ilyen koncert még soha nem volt a Vatikánban

A hétvégén a Vatikánban zajlott le a „Grace for the World” koncert, amely nemcsak spirituális, hanem kulturális szempontból is történelmi jelentőséggel bírt. A Szent Péter téren a Clipse, azaz Pusha T és No Malice lépett fel, ezzel ők lettek az első rapelőadók, akik valaha is koncertet adtak ezen a helyszínen. A COMPLEX információi szerint az elegáns öltönyben színpadra lépő testvérpárhoz John Legend is csatlakozott, és közösen adták elő The Birds Don’t Sing című dalukat. Az eseményt Pharrell Williams társrendezésében és kreatív irányításával szervezték, aki évtizedek óta szoros kapcsolatban áll a Thornton testvérekkel.

Clipse a Vatikánban: mérföldkő a rap történetében

A „Grace for the World” koncert a World Meeting on Human Fraternity rendezvénysorozat részeként jött létre, amely az egység és a béke üzenetét kívánta közvetíteni. A szervezők szerint ez volt az első alkalom, hogy a Szent Péter téren világsztárok adtak teljes értékű koncertet. A fellépők között a Clipse mellett olyan nevek szerepeltek, mint Jennifer Hudson, BamBam, Jelly Roll, Karol G, Teddy Swims, John Legend és Andrea Bocelli. A produkciókat látványos fény- és drónshow egészítette ki, amely a Sixtus-kápolna freskói által ihletett képeket vetített a Vatikán egére.

Világszerte közvetítették

A koncertet ingyenesen, élőben közvetítették az egész világon az ABC News Live, a Hulu és a Disney+ platformokon. Több ezer ember a helyszínen is részese lehetett az élménynek, amennyiben 20 óráig beléptek a Szent Péter térre.

