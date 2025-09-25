Új fejlemények láttak napvilágot a Coldplay csókkamerás botrányában – elképesztő, ami kiderült

A legfrissebb hírek szerint a Coldplay csókkamerás botránya nem az, aminek elsőre látszott.

A Coldplay csókkamerás botránya egy pillanat alatt romba döntötte Andy Byron életét

Fotó: TMZ

Az Astronomer cég vezérigazgatója, Andy Byron és HR-vezetője, Kristin Cabot közötti ölelkezés nem az, aminek elsőre látszott – új információk szerint ugyanis nem volt semmiféle viszony közöttük.

Egy bennfentes forrás szerint Cabot éppen válófélben volt, amikor elment a koncertre, és semmilyen titkos kapcsolata nem volt Byronnal – írja a Metro.

A Coldplay csókkamerás botránya még ma is téma

„Kristin és Andy kiváló munkakapcsolatban álltak, jó barátságot ápoltak, de semmilyen viszony nem volt közöttük” – nyilatkozta a People magazinnak a hölgyhöz közel álló forrás. Bár az ölelkezés egy koncerten főnök és beosztott között mindenképpen helytelen viselkedésnek számít, Cabot elismeri, hogy ez nem volt megfelelő, és vállalja érte a felelősséget. „Azonban az igazságtalan, hogy a botrány a karrierjükbe került és elvesztették az állásukat” – tette hozzá a forrás.

A jelenet mindazonáltal nagy figyelmet keltett, hiszen a pár feszengve próbált eltűnni a kamera látóteréből, miközben a Coldplay énekese, Chris Martin tréfálkozva jegyezte meg: „Na gyerünk, minden rendben! Mi van? Vagy viszonyuk van, vagy csak nagyon félénkek!” Ez a megjegyzés még tovább növelte az internetes találgatásokat és a közvélemény kíváncsiságát. Az internet népének reakciója vegyes volt: míg egyesek megértették, hogy csupán félreértésről van szó, mások továbbra is kételkedtek az igazságban. A közösségi média platformokon tovább folynak a kommentelések, a véleménycserék a nyári esettel kapcsolatban.