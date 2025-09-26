Hírlevél

Zelenszkij azt állítja, magyar drónok sértették meg az ukrán légteret

Ilyen tünetei vannak? Figyelem, új Covid-variáns terjed!

Az őszi-téli hónapokban minden köhögés gyanús lehet. A Covid tünetek most különösen félrevezetőek, hiszen sokban hasonlítanak az influenza jeleire. Brit kutatók szerint az új variáns azonban árulkodó nyomokat hagy.
AbCovid tünetek felismerése sosem volt könnyű, de az új Covid variáns terjedése még inkább összezavarja a betegeket. A szakértők szerint a légúti fertőzés tünetei egyre inkább összemosódnak, ezért nagyobb a tévedés veszélye.

Covid tünetek és az influenza közötti különbségek
Brit egészségügyi szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a Covid és a légúti fertőzés tünetei sokszor annyira hasonlóak, hogy nehéz megkülönböztetni, influenza vagy Covid áll-e a háttérben. A közönséges megfázásra emlékeztető panaszok mellett gyakran jelentkezik rekedt, érdes hang, erős torokfájás, eldugult orr, kimerültség és olykor emésztési problémák is.

Ezekhez társulhatnak a klasszikus Covid tünetek: láz, köhögés, fáradtság, izom- vagy ízületi fájdalom. A kutatók szerint ezek a jelek segíthetnek elkülöníteni az új Covid-variáns hatásait más légúti betegségektől.

Az orvosok hangsúlyozzák: a vírusok egyidejű terjedése – köztük az influenza és az RSV – komoly terhelést róhat az egészségügyi rendszerre. Ezért az oltások továbbra is a legjobb védelmet jelentik a súlyos szövődmények megelőzésében – írja a The Mirror.

 

 

