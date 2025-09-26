Ilyen tünetei vannak? Figyelem, új Covid-variáns terjed!

AbCovid tünetek felismerése sosem volt könnyű, de az új Covid variáns terjedése még inkább összezavarja a betegeket. A szakértők szerint a légúti fertőzés tünetei egyre inkább összemosódnak, ezért nagyobb a tévedés veszélye.

Covid tünetek és az influenza közötti különbségek

Brit egészségügyi szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a Covid és a légúti fertőzés tünetei sokszor annyira hasonlóak, hogy nehéz megkülönböztetni, influenza vagy Covid áll-e a háttérben. A közönséges megfázásra emlékeztető panaszok mellett gyakran jelentkezik rekedt, érdes hang, erős torokfájás, eldugult orr, kimerültség és olykor emésztési problémák is.

Ezekhez társulhatnak a klasszikus Covid tünetek: láz, köhögés, fáradtság, izom- vagy ízületi fájdalom. A kutatók szerint ezek a jelek segíthetnek elkülöníteni az új Covid-variáns hatásait más légúti betegségektől.

Az orvosok hangsúlyozzák: a vírusok egyidejű terjedése – köztük az influenza és az RSV – komoly terhelést róhat az egészségügyi rendszerre. Ezért az oltások továbbra is a legjobb védelmet jelentik a súlyos szövődmények megelőzésében – írja a The Mirror.