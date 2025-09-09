Szörnyű tragédia! Kisfia temetésén kapott szívrohamot az apa

Felfoghatatlan családi tragédia történt Teesside-ban, ahol egy édesapa, Norman White életét vesztette, miközben fia, David Bellicki temetésén vitte be a koporsót a templomba. A 61 éves férfi hirtelen szívrohamot kapott, és azonnali orvosi segítség ellenére sem tudták megmenteni az életét – számolt be a Daily Star.

Szívszorító családi tragédia: a 61 éves apa fia temetésén kapott halálos szívrohamot, miközben a koporsót vitte a templomb. Fotó: Eli Solitas/Unsplash

Újabb családi tragédia a temetésen

David, aki 41 évesen hunyt el július végén, hosszú ideje küzdött drogfüggőségével, ám családja szerint az utóbbi időben komoly erőfeszítéseket tett a tiszta élet felé vezető úton. Halála különösen szimbolikus volt: pontosan tíz évvel azután találták holtan, hogy saját ikergyermekeit, Karsont és Deacont elveszítette.

A szomorú sorscsapásokat tetézte, hogy augusztus 21-én, David búcsúztatóján édesapja is összeesett a St Bede’s Chapel előtt. A családtagok úgy érzik, Norman a szó szoros értelmében a „megtört szív” áldozata lett.

Lánya, Chantelle elmondta:

Nem volt ismert szívproblémája, de szerintem a fájdalom és a gyász vitte el.

A helyi közösség nagy tisztelettel emlékezik a hétgyermekes Normanra, aki bokszedzőként több fiatal sportolót is támogatott. Bár magánemberként visszahúzódó volt, mindenki példaképnek tartotta.

