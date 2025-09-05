Hírlevél

Rendkívüli

Meghalt Kásler Miklós

csaló

Szoláriumra, Netflixre és alkoholra herdálta demens áldozatai pénzét a csaló gondozó

41 perce
Olvasási idő: 3 perc
Szomorú, hogy egy idős pár bizalmát valaki ilyen brutálisan kihasználja. A csaló gondozó 10 000 fontot lopott el, miközben védenie kellett volna őket. A pénz nem gondozásra ment, hanem fényűző szoláriumozásra és pazarló szórakozásokra.
csalógondozócsalás

A bíróság elé került az ügy, ahol a csaló gondozó tettei mindenkit megdöbbentettek. Az idős beteg kifosztása szinte példátlan kegyetlenséggel zajlott.

online csalás hacker Bitcoin, csaló gondozó
A csaló gondozó több ezer fontot lopott el idős áldozatától (illusztráció)
Fotó: Sutterstock

Csaló gondozó Netflixre és szoláriumra herdálta a lopott pénzt

Egy szívtelen gondozó közel 10 000 fontot (4,5 millió forintot) csalt ki egy férfi 91 éves demenciában szenvedő feleségétől, akiről gondoskodnia kellett volna. A 32 éves Danielle Houghton ellopott egy bankkártyát, majd kevesebb mint három hónap alatt elherdálta az összeget.

A pénzből 7700 fontot vett fel készpénzben bankautomatákból, a fennmaradó 2073,14 fontot pedig olyan kiadásokra fordította, amelyek minimális kapcsolatban sem álltak a gondozással. 

Szolárium, szerencsejáték-oldalak, Netflix- és Amazon Prime-előfizetések, valamint Sports Direct vásárlások szerepeltek a listán. Emellett KFC, benzin, cigaretta és alkohol is a csalás révén megszerzett pénzből lett kifizetve.

A Prestoni Koronabíróság beszámolója szerint augusztus 22-én, pénteken a lancasteri Buttermere Roadon élő Houghtont 2 év és 9 hónap börtönbüntetésre ítélték. Bűnösnek vallotta magát lopás és hamis adatszolgáltatás útján elkövetett csalás vádjában, így a csaló gondozó végül felelősségre került – írja a Mirror.

 

