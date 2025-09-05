Szoláriumra, Netflixre és alkoholra herdálta demens áldozatai pénzét a csaló gondozó

A bíróság elé került az ügy, ahol a csaló gondozó tettei mindenkit megdöbbentettek. Az idős beteg kifosztása szinte példátlan kegyetlenséggel zajlott.
Egy szívtelen gondozó közel 10 000 fontot (4,5 millió forintot) csalt ki egy férfi 91 éves demenciában szenvedő feleségétől, akiről gondoskodnia kellett volna. A 32 éves Danielle Houghton ellopott egy bankkártyát, majd kevesebb mint három hónap alatt elherdálta az összeget.
A pénzből 7700 fontot vett fel készpénzben bankautomatákból, a fennmaradó 2073,14 fontot pedig olyan kiadásokra fordította, amelyek minimális kapcsolatban sem álltak a gondozással.
Szolárium, szerencsejáték-oldalak, Netflix- és Amazon Prime-előfizetések, valamint Sports Direct vásárlások szerepeltek a listán. Emellett KFC, benzin, cigaretta és alkohol is a csalás révén megszerzett pénzből lett kifizetve.
A Prestoni Koronabíróság beszámolója szerint augusztus 22-én, pénteken a lancasteri Buttermere Roadon élő Houghtont 2 év és 9 hónap börtönbüntetésre ítélték. Bűnösnek vallotta magát lopás és hamis adatszolgáltatás útján elkövetett csalás vádjában, így a csaló gondozó végül felelősségre került – írja a Mirror.