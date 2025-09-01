Luxusutazásokkal bukott le a csaló, mégis elkerülte a börtönt – hogyan csinálta?

Susan Pearson Tunéziától Ciprusig, Tenerifétől Lanzarotéig járta a világot, sőt még mediterrán hajóútra is futotta neki – mindezt úgy, hogy közben Universal Credit támogatásra hivatkozva állami pénzből élt. A hatóságok végül egy adatellenőrzés során buktatták le a csalót – írja a Daily Mail.

A barátai csak Miss Holidaynek hívták a csalót, aki segélyből fedezte egzotikus utazásait – végül lebukott, de nem került börtönbe.

Fotó: Unsplash

Lebukott a csaló, de megúszta a börtönt

Pearson öt éven át összesen 40 334 fontnyi (kb. 18,3 millió forint) támogatást zsebelt be, és még az adóját is kedvezményesen számoltatta. Amikor azonban bíróság elé került, mindenki arra számított, hogy börtön vár rá – a szabályok szerint akár két év is járhatott volna neki.

Ehhez képest a bíró úgy döntött: nem zárja börtönbe, hanem elrendelte, hogy minden megtakarítását fizesse vissza. Pearson a tárgyaláson sírva fakadt, és azt mondta, „nem elég okos ahhoz, hogy megértse ezeket a dolgokat”.

A bíróság előtt könyörgött, hogy ne vegyék el az utolsó kapaszkodóját, hiszen jelenleg heti 55 fontból tartja el idős édesanyját. A bíró végül megkímélte a rácsoktól, de kijelentette: „58 évesen elveszítette a jó hírnevét, és ez talán nagyobb büntetés, mint a börtön.”