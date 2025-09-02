Hírlevél

Halott kisbabáját szemeteszsákba csomagolta és a szekrénybe rejtette egy egyetemista lány

Letartóztattak egy egyetemista pomponlányt, miután elrejtette újszülött kisbabája holttestét a szekrényében. A Kentucky Egyetem hallgatója beismerte, hogy el akarta titkolni a csecsemő megszületését.
A 21 éves Laken Snellinget holttest bántalmazásával, bizonyítékok meghamisításával és egy csecsemő születésének eltitkolásával vádolják. A rendőrök egy bejelentés alapján mentek ki a lány házához, ahol megdöbbenve fedezték fel, hogy a csecsemőt törölközőbe csavarták, szemeteszsákba tették és egy szekrényben helyezték el, hogy eltitkolják a születését – írja a Mirror.

Laken Snelling, egyetemista, szemeteszsákba tette újszülött csecsemőjét, Kentucky
Laken Snelling elrejtette halott csecsemőjét
Fotó: Fayette County Detention Center

A tragikus körülmények között született gyermeket a helyszínen halottnak nyilvánították.

Eltüntették a csecsemő megszületésének nyomait

Snelling beismerte, hogy el akarta titkolni a szülést, ezért minden bizonyítékot megtisztított, majd az összes tisztítóeszközt egy fekete szemeteszsákba tette, ahogyan a kisbabáját is. A Fayette megyei halottkém közlése szerint a gyermek halálának okát még nem állapították meg.

A Kentucky Egyetem szóvivője megerősítette, hogy letartóztattak egy végzős diákot, a szurkolói csapat egyik tagját: „Megerősíthetjük, hogy az elmúlt három szezonban a STUNT csapat tagja volt. Minden más kérdéssel a Lexingtoni Rendőrséghez kell fordulni” – áll a közleményben.

Családot akart alapítani

Snelling júniusban feltöltött egy videót az Instagramra, amelyben a követőinek elmondta, hogy életcélja az anyaság és a családalapítás.

Kentuckyban egyébként az abortusz illegális, kivéve egy terhes nő életének megmentése vagy a rokkantságot okozó sérülés megelőzése céljából. A legutóbbi nagyobb közvélemény-kutatásban az amerikaiak 61 százaléka úgy véli, hogy az abortusznak legálisnak kellene lennie.

 

