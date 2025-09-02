Halott kisbabáját szemeteszsákba csomagolta és a szekrénybe rejtette egy egyetemista lány

A 21 éves Laken Snellinget holttest bántalmazásával, bizonyítékok meghamisításával és egy csecsemő születésének eltitkolásával vádolják. A rendőrök egy bejelentés alapján mentek ki a lány házához, ahol megdöbbenve fedezték fel, hogy a csecsemőt törölközőbe csavarták, szemeteszsákba tették és egy szekrényben helyezték el, hogy eltitkolják a születését – írja a Mirror.
A tragikus körülmények között született gyermeket a helyszínen halottnak nyilvánították.
Snelling beismerte, hogy el akarta titkolni a szülést, ezért minden bizonyítékot megtisztított, majd az összes tisztítóeszközt egy fekete szemeteszsákba tette, ahogyan a kisbabáját is. A Fayette megyei halottkém közlése szerint a gyermek halálának okát még nem állapították meg.
A Kentucky Egyetem szóvivője megerősítette, hogy letartóztattak egy végzős diákot, a szurkolói csapat egyik tagját: „Megerősíthetjük, hogy az elmúlt három szezonban a STUNT csapat tagja volt. Minden más kérdéssel a Lexingtoni Rendőrséghez kell fordulni” – áll a közleményben.
Snelling júniusban feltöltött egy videót az Instagramra, amelyben a követőinek elmondta, hogy életcélja az anyaság és a családalapítás.
Kentuckyban egyébként az abortusz illegális, kivéve egy terhes nő életének megmentése vagy a rokkantságot okozó sérülés megelőzése céljából. A legutóbbi nagyobb közvélemény-kutatásban az amerikaiak 61 százaléka úgy véli, hogy az abortusznak legálisnak kellene lennie.