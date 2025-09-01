Hírlevél

TikTok kihívás

Egy TikTok-trend ismét emberéletet követelt

Egy 11 éves fiú halt meg Houstonban, miután lelőtték egy csengetőcsíny közben. A csengetőcsíny régi tréfa, amely újra népszerű lett TikTokon, ám az utóbbi években több halálos áldozatot követelt az Egyesült Államokban. A hatóságok komoly veszélyekre figyelmeztetnek.
A csengetőcsíny ismét tragédiát okozott: Houstonban egy 11 éves fiút hátba lőttek, miközben barátaival játszott. A gyerek kórházba került, de nem sikerült megmeteni az életét. A rendőrség szerint a lövöldözés nem minősül önvédelemnek, így gyilkossági vádemelés várható - írja a CNN.

Csengetőcsíny
Csengetőcsíny közben lőtték hátba a 11 éves fiút.
Fotó: Unsplash

TikTok-trendből halálos veszély: csengetőcsíny Amerikában

2020-ban három tinédzsert gázolt halálra egy férfi bosszúból, májusban Virginiában egy 18 éves fiút lőttek le videózás közben, most pedig Houstonban egy 11 éves gyerek halt meg, mert csengetőcsínyt játszott. A rendőrség országszerte figyelmeztet: a tréfa bűncselekményhez, sőt emberélet elvesztéséhez is vezethet.

 

