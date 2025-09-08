Elképesztő eset: ilyen betolakodóval még nem találkoztak a rendőrök

Az éjszakai zavarás napokig tartott, és a lakók először úgy hitték, fiatalok szórakoznak. A rendőrök érkezése után azonban kiderült, hogy egy csiga mászkált a csengőpanelen, így indítva be újra és újra a jelzőrendszert - írja a The Guardian.

Rendőrök fedezték fel, hogy egy csiga mászkált a csengőpanelen

Fotó: Unsplash

Egy csiga zavarta meg a lakók nyugalmát

A rendőrök a helyszínen közösen fedezték fel az apró „betolakodót”: a csiga nyálkás nyomot hagyott a csengő érzékelőjén, miközben ide-oda mászkált. A rendőrség közleményben számolt be az esetről, hozzátéve, hogy a csigát óvatosan eltávolították, majd a közeli fűre helyezték vissza.