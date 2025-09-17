Mutatjuk a világ legaranyosabb tengeri szörnyét – videó

A nagy szemű, rózsaszín csigahalat először 2019-ben észlelték kutatók, akik egy robot merülőhajóval 3268 méter mélységben kutatták a kaliforniai tengerfenéket - írta a Daily Mail. A lény mindössze 9,2 cm hosszú volt, és boldogan úszkált a hatalmas nyomás, a dermesztő hideg és az örökös sötétség honában.

A rajongók szerint ez a csigahal a világ legaranyosabb tengeri szörnye

Az elemzés szerint ez az állat egy addig a tudomány számára ismeretlen faj volt – és a göröngyös csigahalnak (Careproctus colliculi) nevezték el. A csigahalfélék családjába tartozók jellemzően nagy fejjel, kocsonyás testtel és keskeny farokkal rendelkeznek. Sokuk hasán egy korong található, amely lehetővé teszi számukra, hogy a tengerfenéken megkapaszkodjanak.