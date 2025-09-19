Csimpánzok rejtett életmódja: kiderült, mivel pörgetik fel a napot

A legújabb kutatások szerint a csimpánzok átlagosan napi 14 gramm tiszta etanolt fogyasztanak, ami nagyjából egy fél korsó, 5 százalékos sörnek felel meg. A fermentált gyümölcsök – főként a füge – rendszeres fogyasztásával jutnak hozzá ehhez a mennyiséghez – írja a The Guardian.

Csimpánzok erjedt gyümölcsöt fogyasztanak a vadonban Fotó: RONALD WITTEK / DPA

A vizsgálatok Ugandában, a Kibale Nemzeti Parkban és Elefántcsontparton, a Taï Nemzeti Parkban zajlottak.

Bár a gyümölcsök alkoholtartalma alacsony (0,5% alatti), a csimpánzok testsúlyuk 5–10 százalékának megfelelő gyümölcsöt esznek naponta, így a végeredmény meglepően magas.

Robert Dudley professzor szerint mindez alátámasztja a „részeg majom hipotézist”, amely szerint az emberek alkoholkedvelése evolúciós örökség: elődeink energia- és cukordús, erjedt gyümölcsöket fogyasztottak.

Nem csak a csimpánzok szeretik az alkoholt

A jelenség nem egyedi: 2015-ben egy guineai csimpánzokból álló csapat rendszeresen fogyasztott erjedt pálmabort. Más állatoknál is megfigyelhető hasonló viselkedés – például a lassú lorik a legerősebb italokra vadásznak.

Érdekesség, hogy a csimpánzok akár 4,5 kilogramm fermentált gyümölcsöt is elfogyasztanak naponta, mégsem mutatják a részegség jeleit. Ehhez annyi gyümölcsöt kellene enniük, hogy fizikailag lehetetlen lenne.

Az emberi egészség szempontjából a kutatók hangsúlyozzák: nincs biztonságos alkoholfogyasztási szint. A legújabb vizsgálatok szerint minden mennyiség növeli a kockázatokat – még ha a csimpánzok látszólag bírják is az alkoholt.

Korábban több részeg állatról is írtunk – a videót is megtekintheti.