Csirke vagy tojás? Végre megoldódott a híres rejtély

A csirke vagy a tojás volt előbb? – generációk óta teszik fel az emberek ezt a kérdést. Most a tudomány megadta a választ: a csirke megelőzte a tojást. A kutatók ugyanis azonosították az ovocleidin-17 (OC 17) nevű fehérjét, amely kizárólag a csirkében található meg, és létfontosságú a tojáshéj képződésében.

A csirke volt előbb, a rejtély végre megoldódott

Fotó: Unsplash

A csirke volt előbb

Az OC 17 fehérje indítja be a kalcium-karbonát gyors kristályosodását, amely erős és ellenálló tojáshéjat hoz létre. Enélkül a tojás, ahogy ma ismerjük, nem jöhetne létre. Ezért a kutatók szerint egyértelmű: az evolúciós sorrendben a csirke állt az első helyen.

A felfedezés világszerte nagy visszhangot keltett, hiszen ezzel végre tudományos magyarázat született egy sokat vitatott kérdésre. A kutatók úgy vélik, a felfedezés nemcsak filozófiai vitákat zár le, hanem új ismereteket is ad az állati evolúcióról és a biológiai folyamatokról.

