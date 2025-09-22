Hírlevél

csirke

Csirke vagy tojás? Végre megoldódott a híres rejtély

43 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A csirke és a tojás évezredes vitája lezárulni látszik. A kutatók felfedezték, hogy a csirkében található egyik fehérje elengedhetetlen a tojáshéj kialakulásához, ami egyértelművé teszi: előbb volt a csirke.
Link másolása
Vágólapra másolva!
csirketojásrejtély

A csirke vagy a tojás volt előbb? – generációk óta teszik fel az emberek ezt a kérdést. Most a tudomány megadta a választ: a csirke megelőzte a tojást. A kutatók ugyanis azonosították az ovocleidin-17 (OC 17) nevű fehérjét, amely kizárólag a csirkében található meg, és létfontosságú a tojáshéj képződésében.

csirke
A csirke volt előbb, a rejtély végre megoldódott
Fotó: Unsplash

A csirke volt előbb

Az OC 17 fehérje indítja be a kalcium-karbonát gyors kristályosodását, amely erős és ellenálló tojáshéjat hoz létre. Enélkül a tojás, ahogy ma ismerjük, nem jöhetne létre. Ezért a kutatók szerint egyértelmű: az evolúciós sorrendben a csirke állt az első helyen.

A felfedezés világszerte nagy visszhangot keltett, hiszen ezzel végre tudományos magyarázat született egy sokat vitatott kérdésre. A kutatók úgy vélik, a felfedezés nemcsak filozófiai vitákat zár le, hanem új ismereteket is ad az állati evolúcióról és a biológiai folyamatokról.

