Csók, ami örökre emlékezetes marad – így csináld jól

Egy jó csók alapja, hogy figyeljünk a másikra. Nem szabad túl erőszakosnak vagy túl visszafogottnak lenni – az arany középút a lényeg. A partner reakciói mindig eligazítanak: ha ő is közelebb hajol, ha viszonozza a mozdulatokat, akkor jó úton járunk.
A jó csók nem a túlzott technikáról szól, hanem az összhangról – írja a Healthline cikke. A túl erős mozdulatok elronthatják a pillanatot, míg a túl félénk közelítés bizonytalanságot sugallhat. A nyelv használata legyen visszafogott és természetes – mindig a partner reakciójához igazodva.
A pszichológusok szerint a csók az egyik legerősebb kötődésépítő gesztus. Endorfint szabadít fel, csökkenti a stresszt, és erősíti a bizalmat a felek között. Egy jó csók tehát nemcsak a kapcsolat kezdetén fontos, hanem hosszú távon is hozzájárulhat az intimitás megőrzéséhez.